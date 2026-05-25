El embajador de Palestina exige más presión contra Israel: "Debe sentir el peso de la ley"

Roberto Jiménez

Valladolid, 25 may (EFE).- Una mayor presión política y económica contra Israel, sustentada en la revocación de acuerdos de cooperación y de comercio, ha reclamado este lunes a la comunidad internacional el embajador de Palestina en España, Husni M.A. Abdelwahed. "Debe sentir el peso de la ley", ha subrayado en una entrevista con EFE.

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"No reclamamos una intervención militar pero hay medios políticos y económicos que sí pueden surtir efecto", ha explicado el embajador antes de asistir este lunes en Valladolid a la presentación de la Asociación por los Derechos Humanos del Pueblo Palestino, creada en esta capital.

Israel "debe sentir el peso de la ley, la presión de la comunidad internacional y que haya un castigo", ha proseguido en referencia a una posible paralización de acuerdos de libre comercio, con especial incidencia sobre los productos elaborados por las colonias israelíes "dentro de territorios ocupados".

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Europa y Estados Unidos, ha recalcado, "saben perfectamente qué medidas pueden surtir efecto" y ha recordado en este punto cómo algunos países han acabado por reconocer al estado palestino durante los últimos tiempos.

Tras agradecer a España el apoyo a la causa palestina, la "simpatía y solidaridad de la gente y también del Gobierno", Abdelwahed ha denunciado la estrategia del eje Israel-Estados Unidos de crear un nuevo conflicto bélico (ahora frente a Irán) para sacar del "foco mediático" lo que pasa en Gaza.

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"No es sólo una estrategia sino una constante histórica en la política israelí, la de crear un nuevo acontecimiento que desplace al anterior hasta el olvido, con éxito, y lamentablemente en nuestro caso no ha sido una excepción", ha analizado el representante diplomático.

Considera que después de dos años y medio desde el inicio de la actual crisis bélica entre Israel y Palestina -desde octubre desde 2023-, en la actualidad ha quedado fuera del foco mediático, ya que "ahora todos los ojos, y con razón porque merece la atención, están puestos en Irán y también en el Líbano".

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Ha notado el embajador, desde la guerra en Irán, una intensidad no tan elevada en la actividad del Consejo Internacional de Paz para la reconstrucción de la Franja de Gaza y la ayuda humanitaria, lo que ha achacado al éxito de esa estrategia que, en su opinión, "siempre ha dado su fruto a Israel y a sus protectores".

"Nadie tiene una receta perfecta" para acabar con el histórico conflicto entre Israel y Palestina, camino de los 80 años desde la creación del estado de Israel (1948), "pero cuando la comunidad internacional se propone hacer algo lo puede conseguir", ha respondido sobre un posible horizonte de paz inmediata y duradera.

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Se ha referido a la creación de Israel como la demostración de que la comunidad internacional es eficaz cuando se lo propone, "pero lamentablemente entonces lo hizo a costa del pueblo palestino", se benefició a uno pero "no se hizo nada para la otra parte", ha continuado.

Abdelwahed ha observado ahí una de las claves de la persistencia del conflicto con sus derivaciones contra Palestina en forma de "genocidio, limpieza étnica, destrucción, judaización y anexión del territorio palestino" por parte de Israel.

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Por todo ello, ha resumido, considera muy importantes actos como la presentación en Valladolid de la Asociación por los Derechos Humanos del Pueblo Palestino, liderada por el abogado Carlos Gallego, "para devolver algo de luz a Palestina". EFE

(foto)

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