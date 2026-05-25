Javi Rodríguez, sobre la llamada del seleccionador: “Pensé que me estaban vacilando”

Vigo, 25 may (EFE).- El defensa del Celta Javi Rodríguez, uno de los nueve futbolistas que se entrenarán con la selección española durante la primera semana de concentración previa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, reconoció este lunes que la llamada del seleccionador Luis de la Fuente fue una sorpresa inesperada.

“Cuando salió la lista, estábamos todos felicitando a Borja -Iglesias- y luego dejé de ver el directo de Luis de la Fuente. A partir de ahí, empezaron a llegarme mensajes y pensé que me estaban vacilando porque no me esperaba nada. Luego me llamó Borja y nos felicitamos los dos mutuamente”, explicó a los periodistas.

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El canterano del Celta, uno de los habituales en el once inicial de Claudio Giráldez, se estrenará así con la selección española, ya que nunca ha sido llamado tampoco por las categorías inferiores.

“Estaba tumbado en el sofá con mi novia y tanto a ella como a mí nos estaban llegando muchos mensajes. Hasta que me lo enseñaron no sabía qué estaba pasando porque no lo esperaba”, explicó Javi Rodríguez, quien reconoció que a sus familiares también les sorprendió la noticia.

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“Mi padre tuvo que salir del trabajo porque tenía muchas llamadas y mensajes, no sabía qué pasaba. Luego ya pude hablar con él y explicarle qué había pasado”, indicó el central, quien espera que sea “la primera” de muchas llamadas.

“Voy con la idea de aprender de esta superexperiencia porque en la selección hay grandes jugadores. España es una de las favoritas, yo estaré ayudándoles en lo que pueda y luego les desearé mucha suerte”, manifestó.

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Los restantes jugadores que trabajarán con la selección son Leo Román (Mallorca), Beñat Turrientes (Real Sociedad), Javi Guerra (Valencia), Jesús Rodríguez (Como), Marc Bernal (Barcelona), Gonzalo García (Real Madrid), Jon Martín (Real Sociedad) y Sergio Gómez (Real Sociedad). EFE

dmg/ism

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