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Feijóo asegura que su objetivo es "devolver a España un Gobierno limpio"

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado este lunes en que su "mayor objetivo" es devolver a España "un Gobierno limpio" y a la "altura del esfuerzo y los valores que cada día demuestran los ciudadanos".

Las palabras de Feijóo se producen el mismo día que se están conociendo más datos del sumario del 'caso Plus Ultra'. El juez José Luis Calama investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias en torno al rescate en pandemia de la aerolínea Plus Ultra.

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Feijóo, que ha asistido a los premios que otorga la Asociación Ignacio Echevarría, ha recordado que Echevarría "perdió la vida enfrentándose con su monopatín a unos terroristas en Londres para salvar a otras personas" en el año 2017.

El presidente del PP ha recalcado que esos galardones --a los que ha asistido también el consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y Adolfo Suárez Illana-- reconocen "el coraje y la solidaridad de españoles ejemplares".

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"Estar más cerca de la gente me reafirma en el mayor objetivo que tenemos: devolver a España un Gobierno limpio, a la altura del esfuerzo y los valores que cada día demuestran los ciudadanos", ha afirmado Feijóo en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

TELLADO RECUERDA LO QUE DECÍA ZAPATERO

El PP se ha hecho eco de las últimas revelaciones que recoge el sumario de Plus Ultra, como el hecho de que la Policía incautase relojes, collares, pulseras y otras joyas de la caja fuerte en el registro del despacho de Zapatero.

"Ahora ya sabemos quién es 'La Perla'", ha exclamado el PP, en un mensaje en su cuenta oficial en la misma red social, en el que alude a la canción de Rosalía con ese mismo título. No es la primera vez que el PP utiliza esta canción para cargar contra Sánchez, ya que así lo hizo en noviembre de 2025 para asegurar que Pedro Sánchez podía sentirse retratado con la letra porque se había "convertido en La Perla".

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha hecho eco de esa información sobre las joyas y los relojes en la caja fuerte y ha recordado las palabras que en su momento pronunció Zapatero: "Ser socialista es tener muy poco".

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