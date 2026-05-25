Griezmann, 10 años en el Atlético en 10 frases

Madrid, 25 may (EFE).- “No lo he dudado”, expresó Antoine Griezmann el día de su presentación en el Atlético de Madrid, cuando inició una carrera de diez años en el club rojiblanco, interrumpidas por su abrupta marcha dos cursos al Barcelona, hasta alcanzar la condición de leyenda indiscutible, entre el llanto de su despedida.

2014. El inicio de todo en el Atlético. "No, presión ninguna, solo espero disfrutar y agradecer los minutos que juegue a la afición y al club. El interés del Atlético viene de hace mucho. Es un gran club con un gran proyecto, finalista de la Liga de Campeones y campeón de Liga. No lo he dudado".

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2016. El penalti fallado en la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en el estadio de San Siro, cuando su equipo perdía por 1-0 en el marcador. Lo estrelló contra el larguero en el inicio de la segunda parte. "No es algo en lo que piense todos los días, pero cada vez que hablamos de la 'Champions League' con amigos o compañeros, ese momento siempre sale a la luz, 2016, el penalti".

2018. Campeón del Mundial de Rusia 2018 con la selección francesa. "Ganar un Mundial es algo gigante. Me siento muy orgulloso de los jugadores, del entrenador, del cuerpo técnico y del resto del equipo. Somos un grupo unido y nuestra fuerza es increíble. Hicimos historia".

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2018. El segundo Balón de Bronce de Griezmann. "La gente ha votado; Modric lo merece, ha hecho una gran temporada. Claro que estoy decepcionado. Estoy contento con mi temporada, he ganado tres trofeos que es lo que quería".

2021. La llamada de Simeone para su retorno al Atlético, tras su marcha dos años antes al Barcelona. "A veces, cuando estás en un sitio, piensas que afuera es mejor. Lo pensé, quise probar y a los dos meses me di cuenta que estaba muy feliz donde estaba, en el Atleti, e intenté volver. Me acuerdo cuando el 'míster' (Simeone) me llamó el último día del mercado (de verano de 2021) y le dije que quería volver sí o sí".

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2021. Su vuelta al Atlético y el consejo de Fernando Torres. "Hay una cosa que me dijo Fernando Torres cuando volví al Atleti, porque le pedí consejo por todo lo que era para el aficionado del Atleti y el club. 'A ti no te van a decir nada si fallas goles, si no metes gol; tienes que dejar todo en el campo y te van a respetar y estar detrás tuyo mientras dejes todo en el campo'. El primer año no metía muchos goles, pero vieron que dejaba todo en el campo. Y empezamos a tener esa conexión que me encanta tener con mi gente".

2022. La limitación de la media hora de juego de Griezmann, como medida de presión del Atlético para rebajar el pago de la opción de compra desde el Barcelona, que pasó de 40 a 20 millones finalmente. "El peor momento en el Atlético fue aquella época de los 30 minutos, que fue duro, aunque no parecía, pero en casa, pobre Erika, mi mujer, me tuvo que soportar mucho”.

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2024. Griezmann supera los 173 goles de Luis Aragonés para ser el máximo goleador de la historia del Atlético, con un tanto en la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid. "Me quedaré muy corto hablando de Luis, de leyenda que es. Es todo en el Atlético. El Atleti es todo gracias a él, a sus frases. Todo. Para mí es una alegría y un orgullo que no puedo describir. Es algo mágico e increíble para mí, pero quedan muchas cosas que hacer. Nunca llegaré a su altura porque es Luis Aragonés".

2026. La final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. "Un partido de muchas emociones. Estoy aquí gracias a la Real, que me lo dio todo cuando todo el mundo me cerraba las puertas de cada club. Les debo muchísimo, les debo una vida profesional de futbolista y siempre es algo diferente jugar contra ellos".

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2026. La despedida del Metropolitano. “Estoy muy bien, muy feliz, con dolor de cabeza por llorar tanto. Y es verdad que pasa tan rápido que toqué cinco balones y ya era el minuto 30, pero al final cogí ese cariño de la gente después del partido y ahí me puse los pies en la tierra, miré todo alrededor, me tomé mi tiempo y ver a mis compañeros, mi mujer, mis niños, toda la gente que vino… Es increíble. Todo eso lo he disfrutado”. EFE