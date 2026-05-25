El Breogán se asegura la continuidad de su director de juego, el croata Dominik Mavra

Lugo, 25 may (EFE).- El base internacional croata Dominik Mavra continuará una temporada más en el Río Breogán, informó este lunes la entidad gallega a través de un comunicado de prensa.

La continuidad del director de juego celeste era una prioridad para el técnico Luis Casimiro. En lo que va de curso, Mavra ha promediado 8,8 puntos y 5,3 asistencias en casi 19 minutos de media sobre la pista, lo que le convierte en el tercer máximo asistente de la competición.

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El base croata llegó al Pazo Provincial de Lugo en noviembre de 2024 como agente libre, tras finalizar su vinculación con el Avtodor Saratov ruso. Desde entonces, ha disputado 58 partidos en la ACB con el Breogán, club del que ya es el segundo máximo asistente de su historia en la máxima categoría.

Con la renovación de Dominik Mavra, el Breogán da un paso más en su intención de mantener el bloque de la plantilla que esta temporada ha brillado en la liga Endesa, ya que anteriormente Francis Alonso, Aranitovic y Andric también ampliaron su vinculación con el club hasta 2027. EFE

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