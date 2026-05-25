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El Milan despide a Allegri tras el adiós a la 'Champions'

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Roma, 25 may (EFE).- El Milan anunció este lunes la destitución de su entrenador, Massimiliano Allegri, por los malos resultados del equipo, que se ha quedado fuera de la próxima Liga de Campeones.

Los propietarios del club 'rossonero' informaron en un comunicado de la salida "con efecto inmediato" de Allegri y también del director ejecutivo, Giorgio Furlani; del director deportivo, Igli Tare; y del director técnico, Geoffrey Moncada.

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"Ahora es tiempo de cambios y de una profunda reorganización del área deportiva del Club (...) A cada uno de ellos les agradecemos el trabajo realizado y la dedicación demostrada durante su permanencia en el Club", se lee en la nota.

Estos cambios se producen después de que el Milan haya quedado fuera de la Liga de Campeones y de su quinto puesto en la tabla de la Serie A, algo agravado en la víspera por una dolorosa derrota en casa ante el Cagliari (1-2).

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"Después de la decepción de la temporada pasada, el mandato definido por la propiedad para el Club era claro: volver a la 'Champions League' y construir las bases para ganar y mantenerse de forma constante en la élite de la Serie A", continúa el comunicado.

Los propietarios, el fondo estadounidense 'RedBird Capital Partners', sostienen que, aunque durante "gran parte de la temporada el equipo se mantuvo en las dos primeras plazas del campeonato, el final ha estado muy por debajo" del nivel mostrado hasta entonces.

Y la "decepcionante" derrota de la víspera ante el Cagliari "ha convertido esta temporada en una fracaso inequívoco", añaden.

El Milan avanzó que los próximos nombramientos serán comunicados una vez sean decididos para tener "una estructura lista ante la próxima temporada". EFE

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EFE

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