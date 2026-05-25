El martes continuará el tiempo estable, con sol y temperaturas altas para la época del año

Madrid, 25 may (EFE).- El martes habrá tiempo estable generalizado en toda España, con cielos despejados o poco nubosos y temperaturas que continuarán con valores elevados para la época del año, sobre todo en el suroeste peninsular, zonas del Cantábrico y del archipiélago canario, donde se registrará calima que puede llegar al oeste de la península.

La dana que afectó estos últimos días al noroeste peninsular se irá alejando, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé nubes bajas en los litorales de Galicia, Cataluña y norte de Baleares con probables brumas o nieblas costeras. Nubosidad de evolución dispersa en montañas del centro y norte, con algún probable chubasco aislado en el Pirineo y el Sistema Central.

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En Canarias se prevén intervalos de nubes medias y altas, con algún chubasco en las islas montañosas, aumento de temperaturas, y viento de flojo a moderado. Habrá calima -que será más abundante en las islas orientales-, y podría llegar al oeste de la Península.

Las temperaturas no registrarán grandes cambios en la Península ni en Baleares, salvo descensos de las máximas en el norte de Galicia y Cantábrico occidental y un descenso ligero de las mínimas. Permanecerán en valores elevados para la época en amplias zonas, superándose los 34-36 grados en el cuadrante suroeste peninsular, regiones del Cantábrico, Ebro y Canarias orientales.

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Soplará viento de componentes este y sur en la Península, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el Estrecho y moderado en zonas aledañas y litorales del sureste. Será flojo en el resto, mientras en el Cantábrico y Galicia arreciará en los litorales. En Baleares se registrará viento flojo de componente norte.

- GALICIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y, en el litoral, intervalos de nubes bajas con algunas nieblas dispersas. Posibilidad de cielos turbios por calima en el extremo sureste. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos; máximas en descenso o cambios ligeros. Vientos flojos variables.

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- ASTURIAS: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y, en el litoral occidental, intervalos de nubes bajas con algunas nieblas dispersas. Posibilidad de cielos turbios por calima en el extremo sur. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso o cambios ligeros. Temperaturas anormalmente elevadas para la época del año. Vientos flojos variables.

- CANTABRIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con cambios ligeros, que serán anormalmente elevadas para la época del año y, salvo en los valles del sur, alcanzarán los 34 grados en zonas bajas. Vientos flojos.

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- PAÍS VASCO: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con cambios ligeros, que serán anormalmente elevadas para la época del año y que alcanzarán los 34 grados en la mitad norte. Vientos flojos.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución, sin descartar algún chubasco débil y disperso con tormenta. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo.

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- NAVARRA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con cambios ligeros, que serán anormalmente elevadas para la época del año. Vientos flojos.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable, flojo.

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- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y sistema Ibérico, con baja probabilidad de algún chubasco disperso en zonas altas de Pirineos. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas o sin cambios, con valores altos. Viento flojo de dirección variable, puntualmente moderado.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad de evolución diurna en el Pirineo, con baja probabilidad de algún chubasco disperso en zonas altas. Temperaturas con cambios ligeros, con máximas que serán significativamente altas para la época del año. Viento flojo de dirección variable, flojo en Pirineos.

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- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubosidad de evolución en cumbres de la Sierra. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable, flojo.

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- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubosidad de evolución en cumbres de los sistemas Central e Ibérico, y en las zonas montañosas del oeste de la comunidad. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo, variable o con algún intervalo moderado.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o con ligeros descensos locales, y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, moderado en el litoral del tercio sur.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

- BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Probabilidad de algún banco de niebla matinal. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, moderados de levante en la provincia de Cádiz, con rachas ocasionalmente fuertes en esa provincia.

- CANARIAS: intervalos de nubes medias y altas en general, con algunos intervalos de nubes bajas en costas norte. Calima ligera. Temperaturas en ascenso en las islas montañosas y en el sudeste de Fuerteventura, pocos cambios en el resto. Se superarán los 34 ºC en zonas de interior de Lanzarote y de Fuerteventura, y en vertientes sur y oeste de Gran Canaria, y otras zonas.

Viento moderado en general, ocasionalmente fuerte en vertientes este y oeste de las islas montañosas. EFE