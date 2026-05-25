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Bautista dice adiós a Roland Garros

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París, 25 may (EFE).- En su última temporada en las pistas, el español Roberto Buatista, de 38 años, se despidió en la primera ronda de Roland Garros, torneo en el que en 2016 y 2017 alcanzó los octavos de final.

En su decimotercera participación en el Grand Slam de tierra batida, el levantino firmó su tercera derrota consecutiva en primera ronda, ante el estadounidense Brandon Nakashima, 35 del 'ranking', por 6-2, 7-5 y 6-2.

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Una despedida amarga de un tenista que alcanzó su techo en cuartos de final en el Abierto de Australia de 2019.

Pero sus resultados en los últimos años, marcados por las lesiones, han estado muy por debajo de los que firmaba en sus mejores años y hace unos meses anunció su retirada al término de este curso. EFE

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