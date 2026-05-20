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La jueza de la dana cita como testigo al director de Recursos Humanos de la Diputación

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València, 20 may (EFE).- La jueza que dirige la investigación penal por la gestión de la dana ha ordenado la citación como testigos de un teniente de la Guardia Civil del puesto de Requena y del director de Recursos Humanos de la Diputación de Valencia, administración que cerró sus centros de trabajo por las riadas.

En varios escritos notificados este miércoles, la jueza de Catarroja ordena también recabar la transcripción de la comparecencia, este pasado lunes, en la comisión de investigación del Congreso por la dana del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

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También informa de la incorporación a la causa de diversos informes de la CHJ, la Guardia Civil de Utiel y una empresa de autocares.

La instructora ordena, por otra parte, incorporar al sumario el programa de radio emitido por À Punt el 29 de octubre de 2024, desde las 21 hasta las 1:00 horas del día siguiente, así como la pieza informativa emitida el día 29 de octubre de 2025 en la que se relata lo sucedido un año antes. EFE

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