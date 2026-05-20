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El jurado declara culpable de homicidio al acusado de arrastrar a su novia con el coche

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Madrid, 20 may (EFE).- El jurado popular ha declarado culpable de homicidio, descartando el asesinato, al hombre acusado de matar a su pareja en el distrito madrileño de Vallecas en 2024, arrastrándola con el coche durante varios metros hasta que ella cayó y se golpeó la cabeza.

Ahora el presidente del tribunal dictará la sentencia correspondiente, que la acusación particular ha anunciado que prevé recurrir, ya que sostiene que se trató de un asesinato machista, intencionado.

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La Fiscalía solicitaba 28 años de prisión para Yeunel C.F., de origen dominicano: tres por un delito de violencia física y psíquica habitual contra María E.A.M. y 25 años por conducir temerariamente y asesinarla el 2 de septiembre de 2024, con las circunstancias agravantes de parentesco y de género.

A esta acusación se sumaron la familia de la fallecida y la Comunidad de Madrid, que está en la causa al tratarse de un presunto caso de violencia machista.

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Pero el jurado popular ha determinado que el acusado cometió un homicidio con dolo, descartando la premeditación y alevosía que implica el asesinato.

También ha descartado que Yeunel actuara bajos los efectos de las drogas, han precisado fuentes jurídicas, que no han precisado más detalles sobre el veredicto.

Por su parte, el abogado de la defensa pedía la absolución porque considera que se trató de "un accidente" o, subsidiariamente, un año de prisión por homicidio imprudente.

En el juicio se expuso el vídeo grabado por una vecina que captó el momento del arrollamiento, en el que se ve a la mujer delante del coche gritando al conductor que pare, tras lo que éste abre desde dentro la puerta del copiloto, la mujer se dirige a ella y entonces él arranca con violencia y ella queda colgada de la puerta, hasta que él da un volantazo y ella sale despedida.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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EFE

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