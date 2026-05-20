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Los Spurs y los Pelicans jugarán en temporada regular en Manchester y París en 2027

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Redacción Deportes, 20 may (EFE).- Los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs jugarán partidos de temporada regular en el Accor Arena de París (Francia), el 14 de enero de 2027, y en el Co-op Live de Manchester (Inglaterra), Inglaterra, el 17 de enero de 2027, anunció este miércoles la NBA.

Ambos duelos forman parte del calendario anunciado por la liga estadounidense el pasado julio, que comenzaron en enero de 2026 con el Memphis Grizzlies-Orlando Magic en el Uber Arena de Berlín (Alemania) y en el O2 de Londres (Reino Unido).

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Así, el de París será el decimosexto encuentro de un equipo de la NBA en Francia, donde desembarcó en 1991, y el sexto de liga regular disputado en la capital gala.

Por otro lado, será la vigésima ocasión que la mejor liga del mundo llegue a Inglaterra, tras su primera vez en 1993, y la segunda en la que se dipute un encuntro de liga en la ciudad.

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"Disputar partidos en París y Manchester refleja el gran auge que está experimentando el baloncesto y la NBA en Francia, el Reino Unido y toda Europa", declaró en un comunicado George Aivazoglou, director general de la NBA para Europa y Oriente Medio.

Asimismo, representantes de ambos equipos mostraron su alegría por la iniciativa, que servirá para "construir relaciones" con los aficionados extranjeros y llevar "iniciativas de impacto social" al mercado europeo.

“Participar en estos partidos en París y Manchester es una oportunidad increíble para que nuestra organización represente con orgullo tanto a la franquicia de los Pelicans como a la ciudad de Nueva Orleans en un escenario internacional”, indicó Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de los Pelicans.

“Es un honor increíble regresar a Francia y jugar nuestro primer partido en Inglaterra, dada la gran acogida que hemos recibido de la comunidad y los aficionados de toda Europa”, afirmó por su parte el director ejecutivo de los Spurs, RC Buford.

Los Pelicans, con estrellas como Zion Williamson o Dejounte Murray, disputarán su tercer y cuarto partido en Europa y el primero en Francia e Inglaterra.

Los Spurs, con el galo Victor Wembanyama como referente, jugará su décimo y undécimo choque en Europa, el sexto en Francia y el primero en Inglaterra.

Además de los partidos, la NBA y ambos equipos llevarán a cabo programas de impacto social de 'NBA Cares' centrados en la salud, el bienestar y la sostenibilidad, cursos de baloncesto juvenil, programas de desarrollo para entrenadores y árbitros, y actividades interactivas para los aficionados.

Ambos partidos se retransmitirán en directo por toda Europa y el resto del mundo, llegando a aficionados en más de 200 países. EFE

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EFE

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