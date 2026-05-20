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El Southampton considera "desproporcionada" la expulsión del 'playoff'

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Londres, 20 may (EFE).- El Southampton aseguró que la expulsión del 'playoff' por el caso de espionaje es "desproporcionada", la calificó como la más severa en la historia del fútbol inglés y confirmó que va a apelar, con la esperanza de poder estar en Wembley este sábado.

Los 'Saints' fueron expulsados de la final del ascenso a la Premier League después de que una comisión independiente les sentenciara culpables de haber espiado a varios rivales esta temporada, en especial al Middlesbrough, sus rivales en las semifinales del 'playoff'. Además, el Southampton recibirá una sanción de cuatro puntos la temporada que viene y su entrenador y cuerpo técnico podrían recibir varios meses de suspensión.

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En un comunicado publicado este miércoles, el Southampton admitió que lo que hizo está mal y que reconocieron las vulneraciones de las directrices de la competición, que estipulan que no se puede grabar el entrenamiento de un equipo a menos de 72 horas de enfrentarse a él.

"Entendemos que debe haber una sanción, pero no podemos aceptar una sanción desproporcionada. Mientras que el Leeds recibió una multa de 200 000 libras por una ofensa similar, al Southampton se le ha negado la oportunidad de competir en un partido que vale más de 200 millones de libras y que significa mucho para todos nosotros", añadió el 'Soton'.

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En dicho escrito, el Southampton considera que esta es, "de largo, la sanción más grande a un equipo inglés, y cita como ejemplos los 30 puntos que se dedujeron al Luton Town en la temporada 2008-2009, los 21 que recibió el Derby County en 2021 y los seis puntos que perdió el Everton en la 2023-2024.

"La multa financiera más grande más grande en la Premier League fue contra el Chelsea este año, y fue de 10,75 millones, además de que no estuvo acompañada de una sanción deportiva, pese a que involucraba el pago de 47,5 millones de libras en pagos sin clasificar durante siete años", añadió el Southampton haciendo referencia a las irregularidades financieras que cometió el Chelsea durante la época de Román Abramóvich.

"No decimos esto para minimizar lo ocurrido, lo que aceptamos que está mal. La comisión tiene su derecho a imponer una sanción, pero, como defenderemos, no está en su derecho de imponer lo que es manifiestamente desproporcionado en comparación con las sanciones previas en la historia del fútbol inglés", indicó.

El Southampton confirmó que la apelación será escuchada este miércoles y que actualizarán la situación a su debido tiempo.

De momento, y a la espera de conocer si la apelación llega a buen puerto o no, el que dispute la final del 'playoff' en Wembley será el Middlesbrough este sábado contra el Hull City. EFE

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