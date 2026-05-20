Espana agencias

Más de 3.000 aficionados del Dépor viajarán a Valladolid

Guardar
Google icon

A Coruña, 20 may (EFE).- Más de 3.000 aficionados del Deportivo se desplazarán este fin de semana a Valladolid para acompañar a su equipo en el José Zorrilla, donde el domingo certificará su ascenso a Primera División si consigue vencer al conjunto pucelano.

Más de 15.000 abonados blanquiazules pidieron una entrada para acudir al penúltimo partido de LaLiga Hypermotion, pero solo 1.058 tendrán asiento asegurado en la grada visitante.

PUBLICIDAD

“Estamos desbordados. El número de peticiones ha sido increíble”, apunta a EFE el vicepresidente de la Federación de Peñas deportivistas, Carlos Carballal, quien admite que es “imposible” calcular cuántos viajarán sin entrada, aunque las previsiones hablan de “más de 2.000”.

Los peñistas viajarán en autobús y regresarán a la conclusión del encuentro, independientemente de si el Dépor asciende o no. “La celebración tiene que ser en A Coruña”, apunta Carballal, quien lleva mucho tiempo “soñando” con este día porque “han sido muchos años en el barro y ya nos toca”.

PUBLICIDAD

El vicepresidente de la Federación de Peñas también conoce el caso de “algunos” aficionados deportivistas que han presentado denuncia ante la Policía Nacional por estafa en la venta de entradas para este partido, aunque deja claro que “todos” los peñistas viajarán con su asiento garantizado.

El partido ha sido declarado de Alto Riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, dependiente del Ministerio del Interior.

Esta circunstancia obliga a que el Real Valladolid limite el acceso de aficionados del equipo gallego a una zona acotada, por lo que no se repetirá la imagen de hace 13 años, cuando el Dépor que entonces dirigído por Fernando Vázquez estuvo arropado por unos 6.000 aficionados en Zorrilla. EFE

dmg/mr

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Manuel Jabois: "He ido a tumba abierta toda mi vida"

Infobae

La jueza de la dana cita como testigo al director de Recursos Humanos de la Diputación

Infobae

Camarena y Nadine Sierra, 'Romeo y Julieta' en una ópera que vuelve al Real tras 115 años

Infobae

El PNV y Coalición Canaria refuerzan su colaboración y piden unos presupuestos al Gobierno

Infobae

La Armada y Airbus prueban con éxito en Rota (Cádiz) dos sistemas aéreos no tripulados

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Más Madrid pone fin a su guerra civil con una lista única para las primarias: Mónica García liderará el partido y Emilio Delgado optará al Congreso

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

ECONOMÍA

Qué cubre el seguro y qué se puede hacer ante una emergencia sanitaria o cancelaciones de vuelos si viajas este verano

Qué cubre el seguro y qué se puede hacer ante una emergencia sanitaria o cancelaciones de vuelos si viajas este verano

Eliminar la tarifa regulada eléctrica PVPC como propone Bruselas es una “decisión precipitada”, según la OCU

Los hogares españoles defraudan el 13% del IVA que deberían pagar: Hacienda perdió 9.400 millones en 2022, según Fedea

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

DEPORTES

Enrique Riquelme da por hecho su candidatura a la presidencia del Real Madrid: “Hay una obligación moral y ética de dar el paso si se puede”

Enrique Riquelme da por hecho su candidatura a la presidencia del Real Madrid: “Hay una obligación moral y ética de dar el paso si se puede”

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla