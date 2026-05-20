Más de 3.000 aficionados del Dépor viajarán a Valladolid

A Coruña, 20 may (EFE).- Más de 3.000 aficionados del Deportivo se desplazarán este fin de semana a Valladolid para acompañar a su equipo en el José Zorrilla, donde el domingo certificará su ascenso a Primera División si consigue vencer al conjunto pucelano.

Más de 15.000 abonados blanquiazules pidieron una entrada para acudir al penúltimo partido de LaLiga Hypermotion, pero solo 1.058 tendrán asiento asegurado en la grada visitante.

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“Estamos desbordados. El número de peticiones ha sido increíble”, apunta a EFE el vicepresidente de la Federación de Peñas deportivistas, Carlos Carballal, quien admite que es “imposible” calcular cuántos viajarán sin entrada, aunque las previsiones hablan de “más de 2.000”.

Los peñistas viajarán en autobús y regresarán a la conclusión del encuentro, independientemente de si el Dépor asciende o no. “La celebración tiene que ser en A Coruña”, apunta Carballal, quien lleva mucho tiempo “soñando” con este día porque “han sido muchos años en el barro y ya nos toca”.

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El vicepresidente de la Federación de Peñas también conoce el caso de “algunos” aficionados deportivistas que han presentado denuncia ante la Policía Nacional por estafa en la venta de entradas para este partido, aunque deja claro que “todos” los peñistas viajarán con su asiento garantizado.

El partido ha sido declarado de Alto Riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, dependiente del Ministerio del Interior.

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Esta circunstancia obliga a que el Real Valladolid limite el acceso de aficionados del equipo gallego a una zona acotada, por lo que no se repetirá la imagen de hace 13 años, cuando el Dépor que entonces dirigído por Fernando Vázquez estuvo arropado por unos 6.000 aficionados en Zorrilla. EFE

dmg/mr

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