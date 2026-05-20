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Un juzgado de violencia sobre la mujer investigará el crimen de Dolores (Alicante)

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València, 20 may (EFE).- El titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela ha acordado este miércoles inhibirse en favor de su compañera de la plaza número 1 de Sección de Violencia sobre la Mujer de la causa abierta para investigar el reciente crimen machista de Dolores.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este miércoles que el asesinato de una mujer de 51 años, tiroteada el pasado sábado en una vivienda del cuartel de la Guardia Civil de la localidad alicantina de Dolores, donde se encontraron también los cadáveres de su marido y el hijo en común, de 24 años, es un caso de violencia machista.

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Igualdad ha confirmado también que no existían denuncias previas por violencia de género contra su marido, el presunto asesino, que disparó a las víctimas con su arma reglamentaria de guardia civil.

El juez, que se encontraba en funciones de guardia el pasado sábado y por tanto practicó el levantamiento de los cadáveres, se ha inhibido tras recibir los informes preliminares de las autopsias, entre otros documentos, al considerar que la competencia para continuar con la instrucción es de la plaza judicial exclusiva de violencia sobre la mujer del partido judicial, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

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Tras conocer la confirmación de que se trata de un crimen machista, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha publicado un comentario en su perfil de X en el que lamenta profundamente el asesinato de Marisol y de su hijo Alberto.

"Toda mi cercanía y apoyo a su familia y seres queridos en estos duros momentos. Debemos acabar con esta lacra cruel que destroza vidas y familias. No podemos tolerar ningún tipo de violencia. Frente a esta atrocidad, unidad, firmeza y toda la fuerza de la sociedad para combatirla", ha agregado el president.

Sobre este mismo asunto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha expresado su "máxima condena a toda la violencia que se ejerce contra las mujeres" y ha enviado su cariño a los familiares y amigos de las víctimas.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 20 en 2026 y a 1.361 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

También la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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