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La Armada y Airbus prueban con éxito en Rota (Cádiz) dos sistemas aéreos no tripulados

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Cádiz, 20 may (EFE).- Airbus Helicopters y la Armada española han completado con éxito un ensayo de vuelo táctico en aguas de Rota (Cádiz),según ha informado este miércoles la compañía aeronáutica.

En el ejercicio, realizado a principios del mes de mayo, participaron el buque de acción marítima Rayo, con un helicóptero H135 de la Armada española, y dos sistemas aéreos no tripulados diferentes, el Airbus Flexrotor y el Alpha 900, utilizando la solución HTeaming.

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"El ejercicio validó el control en tiempo real del dron y el intercambio de imágenes entre sistemas no tripulados, helicópteros y buques de la armada para establecer un enlace operativo multidominio. Esta capacidad permite al buque acceder a información crítica desde zonas situadas más allá del alcance de sus propios sensores directamente desde el puesto de combate", ha explicado Airbus.

Durante los ensayos, las plataformas no tripuladas realizaron despegues y tomas desde el buque en movimiento.

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Un piloto a bordo del H135 manejó los drones durante el vuelo utilizando la tableta HTeaming.

La demostración consistió en el simulacro de una persecución de una lancha rápida durante una operación marítima ISTAR (siglas en inglés de Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento), en la que el Flexrotor y el Alpha 900 rastrearon al objetivo y transmitieron imágenes en directo tanto al helicóptero como al buque.

Los datos se integraron en el NAIAD (Sistema Naval Avanzado e Integrado de Defensa para Vehículos Autónomos), el sistema de integración táctica de Navantia para vehículos no tripulados, lo que permite el mando, control e interoperabilidad de sistemas aéreos, de superficie y submarinos dentro del SCOMBA (Sistema de Combate de los Buques de la Armada), el sistema de gestión de combate de la Armada española desarrollado por Navantia. EFE

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