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Condenado a 13 meses de cárcel un ganadero tras la muerte de 36 vacas por falta de alimento y agua

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Un Tribunal de Instancia de Córdoba ha condenado a 13 meses de prisión y 38 de inhabilitación a un ganadero del municipio de Dos Torres por la supuesta comisión de un delito continuado de maltrato animal tras la muerte de 36 vacas por deshidratación y falta de alimento en una explotación ganadera extensiva.

Según ha informado Pacma, la resolución judicial considera probado que "el acusado, responsable de una finca con cerca de un centenar de reses, permaneció varios días sin supervisar a los animales ni garantizar su acceso a agua y pasto, pese a conocer el estado de agotamiento del cercado en el que se encontraban". Como consecuencia, los animales quedaron atrapados en una parcela "sin recursos suficientes", provocando la muerte de 36 vacas entre los días 27 y 29 de mayo de 2022.

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Durante el procedimiento, el Partido Animalista ha ejercido la acusación particular y ha defendido que "los hechos debían ser considerados un delito continuado de maltrato animal; una tesis finalmente respaldada por el juzgado". La sentencia recoge expresamente la doctrina reciente del Tribunal Supremo (TS) sobre "la consideración de los animales como seres sintientes y la necesidad de proteger individualmente su bienestar".

El fallo condena al acusado a 13 meses de prisión, además de 38 meses de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con animales, así como para su tenencia. También deberá asumir las costas procesales, incluidas las derivadas de la acusación particular ejercida por Pacma.

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Desde Pacma consideran la condena "insuficiente" debido a que "el acusado no entrará en prisión a pesar de la consecuencia de muerte de un elevado número de animales", si bien entienden que "esta sentencia supone un pequeño avance en la persecución penal de los casos de abandono y negligencia en explotaciones ganaderas, especialmente en sistemas extensivos donde el control sobre los animales suele relajarse bajo la falsa premisa de una supuesta autosuficiencia del ganado".

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