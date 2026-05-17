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Noah Lyles comienza la temporada con 9.95 en Tokio

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Redacción deportes, 17 may (EFE).- El velocista estadounidense Noah Lyles, triple medallista olímpico y múltiple mundial, comenzó su temporada internacional al aire libre con un triunfo en los 100 metros del Grand Prix de Tokio con un crono de 9.95.

En su regreso al estadio donde ganó su primera medalla olímpica hace cinco años, Lyles, el peor de los participantes en el tiempo de reacción, mostró su poderío a partir de la mitad de la prueba para vencer con cierta autoridad por delante del joven de 18 años Tate Taylor, una de las grandes promesas de la velocidad norteamericana, que paró el crono en 10.04 y superó al británico Jake Odey-Jordan (10.09).

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El también estadounidense Jordan Anthony, campeón mundial en pista cubierta de 60 metros, firmó su mejor marca personal para ganar el doble hectómetro con 20.05, pese a tener un viento en contra de -1,3 m/s. Le siguieron en meta su compatriota Courtney Lindsey (20.28) y el japonés Towa Uzawa (20.33).

Rai Benjamin, campeón mundial y olímpico de los 400 vallas, venció en los 400 lisos con 44.69; el japonés Yuki Hashioka ganó en longitud con 8,22 metros, prueba en la que el español Lester Lescay fue décimo con un único salto válido de 7,45; y la rumana Elena Andreea Talos se impuso en triple con 13,99.

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Mientras los 1.500 fueron para el japonés Kazuto Lizawa (3:37.69) y la keniana Purity Chepkirui (4:16.11), en los 3.000 femeninos su compatriota Janet Jepkoech batió el récord de la reunión con 8:39.24. EFE

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