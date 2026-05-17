La ciencia vuelve a colarse en los bares, empieza la undécima edición de "Pint of Science"

Madrid, 17 may (EFE).- La ciencia vuelve a colarse en los bares. Los días 18, 19 y 20 de mayo, la undécima edición de "Pint of Science" transformará los locales de 114 ciudades y municipios españoles en laboratorios improvisados en los que el público podrá conocer el día a día de los científicos.

Cómo es la vida de los científicos polares, cómo las matemáticas encuentran un próximo 'temazo', qué es la robótica social o cuánto se puede doblar una córnea sin romperla. Estas son algunas de las preguntas que contestarán investigadores e investigadoras de diversas áreas del conocimiento en los más de 1.300 eventos organizados.

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Lo harán a través de charlas divulgativas, monólogos o experimentos de entre 20 y 30 minutos, en un ambiente muy distinto al habitual y con entrada gratuita.

Cerca de 200 de estos eventos estarán protagonizados por personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que llenará de ciencia locales de 50 municipios distribuidos en 13 comunidades autónomas.

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Así, se hablará de fusión nuclear y de exploración polar con drones en locales de Andalucía; del cultivo de cereales en Aragón; sobre bacterias que se estresan en Asturias; de sistemas cuánticos en Baleares o, en bares de Cantabria, de la resistencia a los antibióticos.

Los consejos para observar el eclipse solar del 12 de agosto se escucharán en barras de Castilla y León; la construcción del cerebro será tema de conversación en las de Castilla-La Mancha; en Cataluña se tratarán temas como el impacto de los microplásticos en la salud; y en el País Vasco se hablará de por qué algunas partículas pueden atravesar paredes a escala microscópica, informa el CSIC en una nota.

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La física será una de las protagonistas de las charlas en la Comunidad Valenciana; el vino, la vid y la secuenciación de su genoma de las de Extremadura; el envejecimiento de las de Galicia y el racismo, la materia oscura, el alzhéimer o los ordenadores biológicos se colarán en los establecimientos de la Comunidad de Madrid.

El CSIC no es el único organismo que participa en este evento. Por ejemplo, la Universidad de La Laguna (Tenerife) está detrás de una charla en la que se hablará de transición energética justa; la Universidad de La Rioja ha elegido los dinosaurios saurópodos; el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria de Navarra la microbiota; y La Universidad Politécnica de Cartagena las amebas.

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En 2012, Michael Motskin y Praveen Paul, dos investigadores del Imperial College de Londres, organizaron un evento llamado "Conoce a los investigadores", en el que reunieron a personas afectadas por párkinson, alzhéimer, enfermedad de la neurona motora y esclerosis múltiple en sus laboratorios, para mostrarles el tipo de investigación que llevaban a cabo.

Esa experiencia fue algo inspirador tanto para visitantes como para expertos, quienes pensaron: "Si la gente quiere entrar en los laboratorios para conocer a los científicos, ¿por qué no llevar a los científicos a donde está la gente?", explica la organización en su web.

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En mayo de 2013 se celebró el primer festival "Pint of Science". En 2026 se celebrará de forma simultánea en cinco continentes, con la participación de 27 países.

En España, la iniciativa está impulsada por la asociación de divulgación científica Pint of Science España, que cuenta con el trabajo coordinado de más de 750 personas voluntarias, además del apoyo de numerosas entidades patrocinadoras y colaboradoras.

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El festival ha apostado este año por reforzar su presencia en entornos menos poblados, y se ha extendido a 29 áreas rurales que participan por primera vez en la iniciativa. También incluye Pint Kids, una propuesta que llevará la ciencia a los más jóvenes y acciones para promover la importancia de la mujer y la niña en la ciencia (PINTíficas). EFE