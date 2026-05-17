El 'reggae' de la banda Smooth Beans vuelve con sonidos creativos en castellano

Celia Agüero Pereda

Santander, 17 may (EFE).- La banda de 'rocksteady' Smooth Beans afronta su mayoría de edad convertida en un ejemplo de resistencia dentro de la escena reggae española, ya que tras cambios internos y casi una década sin publicar disco regresa con 'Sin dudar', un símbolo de estabilidad, continuidad y una nueva etapa creativa marcada por el castellano.

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"Es una declaración de intenciones", asegura en una entrevista con EFE el guitarrista y corista de la formación cántabra, Fran Ceballos, sobre su nuevo álbum que llega tras años en los que la banda continuó actuando, pero sin conseguir consolidar un repertorio estable para entrar al estudio.

Smooth Beans nació en 2008 y actualmente está formada por siete músicos: Ufo San José, a la batería; Chaky, al bajo; Dinho da Bahía, a las percusiones; Chitín Alonso, al teclado; Javi, a la guitarra; Lara Sánchez como vocalista; y Fran Ceballos.

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Pese al parón discográfico, el grupo nunca dejó de tocar, sobre todo en Cantabria, aunque también llegó a actuar en distintos puntos de España e, incluso, otros países europeos.

"Hemos tocado en festivales grandes, en Suiza o en la costa mediterránea, pero al final tocar en casa sigue siendo lo más especial", destaca el músico.

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Una de las principales novedades del nuevo disco de esta banda, 'Sin dudar', es el cambio de idioma.

Smooth Beans había desarrollado hasta ahora la mayor parte de su repertorio en inglés por su conexión directa con los sonidos jamaicanos clásicos, aunque ya había realizado algunas incursiones puntuales en castellano.

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El cambio definitivo llegó con Lara Sánchez, integrante de la banda desde hace casi diez años, cuando una canción que no terminaba de funcionar en inglés fue reinterpretada en español y terminó marcando el camino creativo del grupo.

"A partir de ahí, tema que componíamos, tema que hacíamos en castellano", señala.

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La banda mantiene, eso sí, la esencia ligada al ska, el rocksteady y el reggae clásico, aunque incorporando influencias soul y latinas en las composiciones.

Sobre el momento actual de la escena reggae en España, el guitarrista reconoce que el circuito underground "no vive su mejor época", aunque destaca la fidelidad del público que sigue apoyando estos estilos.

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"Intentamos disfrutar de la música, de los conciertos y de estar con amigos. Al final eso es lo que hace que sigamos aquí", resume.

Smooth Beans presentará oficialmente 'Sin Dudar' el próximo 23 de mayo en la sala Niágara de Santander, dentro de una jornada musical que comenzará por la tarde en el Pub Drinkers y terminará de madrugada en La Lupe con distintas sesiones de djs.

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Para la banda, actuar en Santander sigue teniendo un significado especial después de casi dos décadas de trayectoria.

"Tocar para nuestros amigos, nuestras familias y la gente cercana siempre tiene algo distinto", afirma Ceballos.

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Después de años de dudas, cambios y reconstrucción interna, Smooth Beans encara ahora una nueva etapa con la sensación de haber recuperado el rumbo. EFE

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