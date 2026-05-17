El pago en comercios físicos con Bizum comienza este lunes de forma gradual

Madrid, 17 may (EFE).- A partir de este lunes las compras en comercios físicos se podrán empezar a pagar con Bizum, aunque solo podrán hacerlo aquellos usuarios cuyos bancos empiecen a ofrecer desde ya el servicio, que se irá incorporando de manera gradual en los comercios que vayan admitiéndolo como medio de pago.

Las entidades bancarias serán las que irán comunicando a sus clientes la fecha en la que tendrán el servicio disponible, definirán los territorios, sectores y el cronograma para ofrecer el pago de Bizum en comercios físicos, de forma que las fechas para usuarios, negocios y comercios dependerán de cada banco, como ha venido ocurriendo con otras funcionalidades, explican a EFE desde Bizum.

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La popular solución de transferencias instantáneas, que ahora coexistirá como medio de pago en los comercios con las tarjetas y el efectivo, ya podía utilizarse, además de para enviar o recibir dinero de particulares, para algunos pagos con administraciones (multas, entradas a polideportivos, impuestos) o para comprar en comercio electrónico.

El pago con Bizum en comercios será un pago sin contacto, bastará con aproximar el teléfono móvil al terminal de venta, efectuándose, al igual que en el resto de servicios de Bizum, una transferencia de cuenta a cuenta.

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El cliente podrá pagar en el comercio a través de su aplicación o aplicaciones bancarias o también a través de Bizum Pay, la nueva cartera digital de Bizum.

Si el usuario se da de alta en ella, podrá empezar a hacer pagos inmediatamente, sin añadir más métodos de pago o efectuar otras configuraciones.

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Bizum Pay, a diferencia de otras carteras digitales, es una cartera multibanco y podrá contener otros medios de pago (tarjetas de crédito y de débito) siempre que pertenezcan a una entidad que ofrezca Bizum Pay.

La solución española de transferencias instantáneas Bizum, que tiene más de 31 millones de usuarios, es hasta el momento la única de este tipo en Europa que ofrece el pago directo en comercios físicos.

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Bizum ya ofrecía la posibilidad de pagar en comercio electrónico y en esta modalidad ya hay más de 100.000 comercios adheridos que permiten pagar con Bizum las compras. EFE