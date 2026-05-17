Constituidas el 100 % de las mesas para las elecciones andaluzas

Sevilla, 17 may (EFE).- El 100 % de las 10.403 mesas electorales para los comicios autonómicos andaluces estaban constituidas a las 9.45 horas, según los datos de la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía.

Más del 95 % de las mesas estaban constituidas a las 9.00 horas, cuando se abrían los colegios electorales, y el resto se han ido constituyendo progresivamente.

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Las últimas mesas en constituirse han sido seis del distrito Este-Alcosa-Torreblanca de la ciudad de Sevilla

Para estos comicios se han dispuesto 3.757 colegios electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad, con 10.403 mesas electorales para ejercer el derecho al voto.

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Según datos del censo electoral están llamados a ejercer su derecho al voto un total de 6.812.861 andaluces, de los que 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 corresponden a electores inscritos en el extranjero.

A las 10.30 horas se producirá la primera comparecencia del consejero Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, para informar sobre la apertura de mesas y posibles incidencias. EFE

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