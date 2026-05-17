Equipo de fútbol femenino norcoreano llegó a Incheon para su partido en Corea del Sur

Seúl, 17 may (EFE).- El equipo norcoreano de fútbol femenino Naegohyang FC aterrizó este domingo en Corea del Sur para su partido del miércoles contra la escuadra surcoreana Suwon FC, tras ocho años sin visitas deportivas desde Corea del Norte, recoge la agencia local de noticias Yonhap.

Las 27 jugadoras del Naegohyang FC viajaron junto a 12 miembros del equipo técnico desde Pekín, donde habían estado entrenando desde el martes.

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El equipo aterrizó en el aeropuerto internacional de Incheon, al oeste de Seúl, en torno a las 14.00 hora local (05.00 GMT), según detalla Yonhap.

El Naegohyang FC se medirá al Suwon FC en semifinales de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), después de haberse enfrentado en la fase de grupos el pasado noviembre en la ciudad de Rangún (Birmania), un encuentro que dominó por 3-0 la escuadra norcoreana.

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La otra semifinal, entre el equipo australiano Melbourne City FC y el japonés Tokyo Berdy Beleza, se llevará a cabo el mismo 20 de mayo, mientras que la final se disputará el 23 de mayo.

La visita del Naegohyang FC es el primer contacto intercoreano relevante desde la toma de posesión del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en junio del año pasado.

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Lee ha tratado de reiniciar los diálogos con Pionyang, suspendidos desde hace años, pero Corea del Norte ha ignorado los gestos conciliadores y sigue señalando al Sur como un "Estado hostil".

Las últimas participaciones de atletas norcoreanos en gestas en Corea del Sur se remontan a 2018, incluidas las Olimpiadas de Invierno de PyeongChang, en febrero, que contaron con un equipo de hockey femenino intercoreano.

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Corea del Norte, por su parte, es una potencia en el fútbol femenino de la región. Actualmente ocupa el 11º puesto en la clasificación de la FIFA, la segunda posición más alta en Asia tras Japón (8º), superando con creces a Corea del Sur, que se encuentra en el puesto 21º.

La selección femenina de Corea del Norte se coronó en el Mundial sub-17 de la FIFA en 2025 y en el sub-20 en 2024, con algunas futbolistas que actualmente juegan en el Naegohyang, cuyo nombre significa "mi tierra natal". EFE

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(foto)(vídeo)