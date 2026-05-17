Constituidas el 95,7% de las mesas electorales en Andalucía a las 09.00 horas

Las elecciones autonómicas que se celebran este domingo 17 de mayo en Andalucía han arrancado en toda la comunidad con la constitución, hasta las 09.00 horas, del 95,7% de las 10.403 mesas electorales repartidas en 3.756 colegios electorales de la región, según los datos consultados por Europa Press en la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía.

La provincia donde está más avanzado el proceso es Córdoba, donde se encuentra al 99,37%, mientras que la más rezagada en Sevilla, donde está al 91,59%. La web de la Junta de Andalucía no notifica por el momento la suspensión de ninguna mesa electoral.

PUBLICIDAD

En concreto, a las 09.00 horas en la provincia de Almería ya están constituidas el 98,35% de las mesas electorales y sólo quedan pendientes 14; en Cádiz el 95,02% y restan otras 77; en Córdoba el 99,37% y faltan seis más; y en Granada el 99,12% y todavía no están completas otras diez.

Por su parte, en la provincia de Huelva ya están constituidas el 98,18% de las mesas electorales y sólo quedan pendientes doce; en Jaén el 98,84% y restan otras diez; en Málaga el 94,41% y faltan 99 más; y en Sevilla el 91,59% y todavía no están completas otras 119.

PUBLICIDAD

En las penúltimas elecciones autonómicas, celebradas el 2 de diciembre de 2018, la ausencia de las papeletas de Equo en los colegios electorales de Sanlúcar de Barrameda provocó el cierre de todas las mesas electorales de esta localidad gaditana durante más de hora, lo que obligó a retrasar el cierre de los colegios del municipio y provocó que los primeros resultados oficiales del escrutinio no se conocieran hasta cerca de las 22 horas.

Los 785 municipios andaluces activan este 17 de mayo un total de 3.756 colegios electorales, que dispondrán de 10.403 mesas electorales integradas por 30.567 miembros.

PUBLICIDAD

Para garantizar la seguridad y la normalidad durante la jornada se ha desplegado en toda Andalucía un operativo integrado por 14.583 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto, 5.584 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y 8.999 de la Guardia Civil, que contará con el apoyo de agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local.

Un total de 6.812.902 andaluces, 302.070 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 17 de mayo en las decimoterceras elecciones autonómicas, en las que 25 partidos y tres coaliciones presentan candidaturas para elegir a los 109 diputados del nuevo Parlamento andaluz.

PUBLICIDAD

Para la celebración de estas elecciones se han impreso más de 686 millones de papeletas correspondientes a 125 candidaturas y cerca de siete millones de sobres, con un coste total de organización que asciende a 14,4 millones de euros, de los cuales 1,2 millones corresponden a impresos y documentación electoral.