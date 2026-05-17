Caídas y accidentes de trafico, principales causas de la siniestralidad laboral con baja

Madrid, 17 may (EFE).- Las caídas y los accidentes de tráfico son las causas más comunes en los siniestros laborales con baja médica, en la que el perfil medio del trabajador accidentado es el de un hombre de 41 a 50 años empleado en el sector de la construcción o en la industria, con menos de tres años de antigüedad en la empresa.

Son datos del último 'Observatorio de siniestralidad laboral en accidentes de trabajo' de 2025, año en el que los accidentes laborales cayeron un 1,26 %, hasta un total de 620.386, con una baja media de 46,4 días de duración.

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El director territorial del Área Centro de Asepeyo, Constantino Perea, explica a EFE que los datos muestran que las empresas lo están haciendo bien, pero señala que la clave para seguir reduciendo la siniestralidad está en la seguridad vial, la asignatura pendiente que aún no se ha integrado en las políticas de prevención.

El accidente de tráfico en la segunda causa más común en la siniestralidad laboral con el 21 % del total de casos con baja, por detrás de las caídas, que suponen el 22 %, y antes de los sobresfuerzos sobre el sistema musculo esquelético, el 20 %, de acuerdo con la muestra de Asepeyo.

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Perea, no obstante, pone en valor que el 94,5 % de los trabajadores no tienen accidentes laborales y que, del resto que sí tiene alguno, solo el 9 % acumula la quinta parte de todos los accidentes, un grupo que habría que analizar para determinar las causas.

Del total de accidentes, siete de cada diez se producen en el lugar de trabajo, uno tiene lugar en los desplazamientos dentro de la jornada laboral, 1,5 al ir o volver del trabajo (in itínere) y el resto en otro centro de trabajo que no es el habitual.

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Perea subraya asimismo que la mayoría de accidentes (65 %) tienen lugar en las cuatro primeras horas de la jornada, en lugar de al final que es lo que cabría pensar por el cansancio acumulado, por lo que considera que se debería incrementar la atención a los riesgos que se puedan producir en la primera parte de la jornada.

El índice de incidencia por género es de 4.335 accidentes de hombres por cada cien mil trabajadores, frente a los 2.281 de mujeres.

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El dato tiene relación con la masculinización de los sectores con mayor incidencia durante la jornada, que son la construcción, con 6.870 accidentes con baja por cada cien mil trabajadores, la industria extractiva (6.461) y el suministro de agua y saneamiento (5.456).

El 99,2 % son de carácter leve, el 0,6 % son graves y el 0,1 % provocan el fallecimiento, con una incidencia de los casos mortales en 2025 de 3,9 por cada cien mil trabajadores, superior a los 3,3 de 2024.

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Las patologías más frecuentes son las de mano (22 % de los casos), las de pie (15,7 %), las contusiones (14,8 %), las de rodilla (8 %), las cervicales (7 %) y las de hombro (5,9 %).

No obstante, la mayor duración de las bajas es para las cardiopatías, con 247 días de media, seguidas por los problemas de túnel carpiano (205 días), fracturas abiertas (200 días), hernias (145 días), psiquiatría (137 días), fracturas cerradas (128 días) y epicondilitis y epitrocleitis (123 días).

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El coste de los días de baja de los accidentes de trabajo fue de 177,36 millones de euros para las empresas (98,4 millones de cotizaciones y 78,9 millones de complementos), de acuerdo con los datos de Asepeyo, que asumió 217,98 millones del pago de las prestaciones, con un coste total que se incrementó un 5,2 % respecto a 2024. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8021177763)

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