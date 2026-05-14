Investigado por insultos racistas en un partido de fútbol sala en Cáceres

Plasencia, 14 may (EFE).- La Guardia Civil investiga a un hombre de 33 años como presunto autor de un delito de odio tras proferir insultos racistas y xenófobos durante un partido de fútbol sala disputado en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera.

Los hechos ocurrieron durante un encuentro de tercera regional absoluta, cuando un espectador insultó de forma reiterada a varios jugadores, lo que provocó la suspensión del partido ante la imposibilidad de continuar con normalidad el desarrollo del juego.

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Según informó la Guardia Civil, el comportamiento quedó reflejado en el acta arbitral del encuentro y motivó posteriormente la presentación de denuncias por parte de algunos jugadores afectados.

A partir de esas denuncias, los agentes iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, identificar al supuesto autor de los insultos y proceder a su investigación como presunto responsable de un delito de odio.

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La actuación policial se ha desarrollado en coordinación con la fiscal delegada de Delitos de Odio y Discriminación de Cáceres.

La Guardia Civil señaló que esta actuación se enmarca en el plan de actuación contra los delitos de odio y conductas discriminatorias y ha reiterado su compromiso frente a cualquier manifestación de intolerancia, especialmente en el ámbito deportivo.

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Asimismo, animó a denunciar este tipo de comportamientos "para contribuir a la protección de los derechos fundamentales y favorecer la convivencia y el respeto en el deporte". EFE

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