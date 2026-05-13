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La Policía detiene a un hombre por estafa a mayores diciendo que su hijo está en urgencias

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Madrid, 13 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre por estafar telefónicamente a personas mayores, a las que hacía creer que su hijo se encontraba en urgencias y a las que pedía dinero para poder operarle y evitar así la amputación de un miembro de su cuerpo o, incluso, salvar su vida.

A principios de año, una mujer puso en conocimiento de la Policía una llamada de un falso médico y los agentes comenzaron a investigar esta modalidad de estafa, que acumula un centenar de denuncias y con la que la organización llegó a obtener 200.000 euros en efectivo y 300.000 en joyas.

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Se trata de una modalidad de estafa "más agresiva" que la conocida como el "hijo en apuros", ya que va orientada a conseguir el dinero y las joyas de las víctimas de manera inmediata, sometiéndolas a un nivel muy alto de "ansiedad, miedo y pavor", según ha explicado, en declaraciones a la prensa, el jefe de la sección de la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional en Madrid, Juan Miguel Hernández.

La primera toma de contacto entre víctima y estafador se producía de manera telefónica: una llamada desde un número oculto, con una voz en off en la que se informaba de que su hijo había tenido "un grave accidente", y de fondo, una segunda voz que, entre sollozos y lamentos, decía "mamá, ayúdame, papá, por favor, no me dejes".

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Si este primer contacto resultaba exitoso para los estafadores, se iniciaba una segunda fase en la que explicaban a las víctimas que su hijo sufría una fractura muy compleja que acabaría con la amputación de un miembro o incluso provocándole la muerte, y que, para solucionarlo, era necesario implantarle unos clavos de oro, de los que el hospital no tenía existencias.

Es en este momento cuando los estafadores apremiaban a las víctimas para que entregasen, de manera inmediata, dinero o joyas, que un cobrador pasaría a recoger después de que las tirasen por la ventana de sus domicilios.

Estas llamadas llegaban a extenderse varias horas, y los estafadores copaban todas las líneas de teléfono de las víctimas, a las que sometían a un alto nivel de ansiedad y que tenían entre 80 y 95 años de edad, según la Policía.

Tras tener conocimiento de estos hechos, la Policía montó un equipo de investigación que logró dar con un sospechoso que podría estar en el lugar de los hechos en los que ocurrieron varias de estas estafas y, tras someterle a un seguimiento, vio que encajaba con el perfil de un "cobrador" de este tipo de organizaciones: sin empleo ni actividad conocida y con disponibilidad durante las 24 horas para desplazarse a cualquier parte de Madrid.

El pasado 22 de abril, el servicio de vigilancia vio que el sospechoso salía de su domicilio con un patinete eléctrico y que tomó un taxi hasta Getafe, donde abandonó el taxi y merodeó una zona residencial a bordo del patinete. En un momento concreto, hizo un contacto con una persona de avanzad edad, una de las víctimas, durante unos pocos segundos.

Una semana después, la Policía entró en el domicilio del sospechoso, un ciudadano búlgaro de 44 años y con antecedentes por estafa, y en el que se intervinieron joyas, teléfonos móviles, documentación, prendas de ropa utilizadas presuntamente en los hechos y un coche de alta gama.

La Policía tiene constancia de más de un centenar de denuncias por este tipo de estafa, y calcula que la organización pudo obtener más de 200.000 euros en efectivo a través de este método, y 300.000 en joyas.

"Hay varias víctimas, entre ellas la que nosotros pudimos presenciar, que luego tuvo que ser asistida por parte de indicativos sanitarios. Se quedan en un estado de shock. Están aterrorizados y luego hay una parte en la cual evidencian vergüenza. Son víctimas de manipulación emocional", ha destacado Hernández.

Esta investigación ha permitido resolver un total de 13 delitos en los distritos madrileños de Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Usera-Villaverde, en Torrejón de Ardoz y en las ciudades de Alicante y Murcia. EFE

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EFE

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