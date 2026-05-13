La Bienal de Flamenco reabre el Hotel Triana con Remedios Amaya, Montse Cortés y La Fabi

Sevilla, 13 may (EFE).- El emblemático Hotel Triana regresará a la Bienal de Flamenco de Sevilla con un cartel de tres noches únicas que cerrarán las jornadas de los días 17, 18 y 19 de septiembre y que arrancarán con las actuaciones de Remedios Amaya, Montse Cortés y La Fabi.

Este antiguo corral de vecinos acogerá tres citas concebidas exclusivamente para la Bienal y protagonizadas por esas tres voces gitanas femeninas, artistas vinculados a Los Palacios y Villafranca (Sevilla), en la que será la primera apertura a este territorio, además de una amplia representación de artistas de todas las provincias andaluzas, muchos de ellos ya retirados de los escenarios.

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La concejala de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado este miércoles que esta Bienal se distingue por la recuperación de espacios de una singularidad extraordinaria para el desarrollo del flamenco en la ciudad, con escenarios que forman parte de su identidad y de su memoria viva, caso del Teatro Lope de Vega o el Hotel Triana, convertido en uno de los grandes reencuentros de esta edición.

"El Hotel Triana es uno de esos espacios que la Bienal ha contribuido a dar a conocer y a poner en valor ante la ciudad de Sevilla, y de ahí nuestro empeño en seguir dotándolo del mejor contenido posible, acorde a su historia y a su simbolismo dentro de esta cita con el flamenco", ha señalado.

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El director de la Bienal, Luis Ybarra, ha anunciado que la vuelta del Hotel Triana será "una fiesta de lo genuino, un punto de encuentro para los trasnoches y, también, un ejercicio de juventud y memoria que define el carácter de la cultura jonda".

Respecto a la programación que va a acoger este espacio, ha señalado que se inaugura, cuatro años después, con mujeres gitanas junto a la guitarra de Josemi Carmona.

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"Cada una de ellas podría llenar este aforo por sí sola, pero hemos preferido ponerlas juntas para el deleite del aficionado: Remedios Amaya, vinculada al barrio, Montse Cortés y La Fabi. Tras ellas, nos abrimos a la provincia de Sevilla con Los Palacios por primera vez como territorio invitado, coincidiendo con el 75 aniversario de la peña El Pozo de las Penas", ha explicado.

Según Ybarra, allí se verá "la vanguardia y retaguardia" de una localidad con artistas de muy buen cuño como Itoly, El Distinguido, Nene Escalera, Manuel Orta, Miguel Ortega, Anabel de Vico, José Ángel Carmona, El Mistela bailando o valores como Juanelo, todos ellos dirigidos por Manuel Curao y con la complicidad de la guitarra de Juan Requena.

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Tres días de programación

El primero de los espectáculos programados es 'Mujeres gitanas', el 17 de septiembre, que reunirá a tres voces fundamentales del flamenco contemporáneo: Remedios Amaya, La Fabi y Montse Cortés, acompañadas a la guitarra por Josemi Carmona.

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Concebido a partir del musical flamenco 'La verdad duele', el espectáculo nace con el propósito de recuperar el flamenco "sin aditivos, devolviéndolo a una expresión más desnuda, orgánica y esencial.

Al día siguiente, será el turno del flamenco de Los Palacios, una noche única concebida para celebrar las siete décadas y media de historia de una de las entidades más representativas e influyentes del movimiento peñístico andaluz, la Peña El Pozo de las Penas.

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Para terminar, el Hotel Triana abrazará el cante de toda Andalucía y el 19 de septiembre una noche única pondrá el broche en este espacio con 'Andalucía en el tiempo', una propuesta concebida por la Bienal como homenaje a artistas que han ejercido durante décadas como custodios y representantes genuinos de los distintos territorios del flamenco andaluz. EFE