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El español Toni Bou comienza este fin de semana su defensa del título mundial de TrialGP

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Redacción deportes, 13 may (EFE).- El español Toni Bou (Montesa Cota 4RT) comienza este fin de semana en el circuito japonés de Motegi su defensa del título mundial, después del doblete conseguido hace apenas un mes en el Mundial de X-Trial, con un nuevo título para él.

El vigente campeón mundial mantiene su ambición intacta en el inicio del campeonato, tras conquistar recientemente su 39º título mundial y luchará por lograr su vigésimo título al aire libre.

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Bou dice en la nota de prensa de su equipo que guarda grandes recuerdos de Japón 2025, donde logró imponerse en las dos jornadas disputadas en Motegi y volverá a partir como uno de los grandes favoritos.

Ademáqs, la temporada 2026 contará con un nuevo formato de competición con dos carreras (Race 1 y Race), que comenzará el viernes con el 'Súper Test', que se disputará después de la visita de zonas y servirá para decidir el orden de salida de los pilotos para la 'Race 1' del sábado, a partir de ahí, el formato será el mismo que el de la pasada campaña.

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La 'Race 2' cuenta con la novedad de que se disputará tanto sábado como domingo, pues después de la primera carrera se realizará la 'Super Pole', que determinará el orden de salida de la 'Final'.

En esta fase participan todos los pilotos de la máxima categoría y deberán enfrentarse a entre cuatro y seis zonas y, una vez completadas, los cinco mejores pilotos conseguirán el pase a la 'Súper Final', donde se decidirán las posiciones finales y con este nuevo reglamento el podio de cada jornada será la combinación de los resultados de 'Race 1' y 'Race 2'.

Tras la prueba de Motegi (Japón), el campeonato visitará Sant Julià de Lòria (Andorra), Camerino (Italia), Trac Môn Circuit (Gran Bretaña), Cahors (Francia), Zelhem (Países Bajos) y Pobladura de las Regueras (España).

El campeón en título, Toni Bou, dice afrontar estar nueva temporada "con muchas ganas y mantener el mismo nivel después de tantos años siempre es un reto, pero seguimos trabajando para estar preparados".

"Físicamente las sensaciones después del Mundial de X-Trial han sido positivas y eso nos da confianza para la temporada 2026 de la disciplina al aire libre", afirma Bou en la nota de su equipo.

"Motegi siempre es una carrera muy especial para mí pues he vivido grandes momentos allí y comenzar el campeonato en Japón es algo único, además, este año habrá cambios importantes en el reglamento, pero después de tantos años en el campeonato sabemos adaptarnos bien", reconoce Bou.

"El objetivo seguirá siendo luchar por los mejores resultados y disfrutar encima de la moto", continúa Toni Bou. EFE

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EFE

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