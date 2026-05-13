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Íñigo Pérez: "Me encantaría que hubiese pantallas y Vallecas se echase a las calles"

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Madrid, 13 may (EFE).- Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este miércoles que el partido frente al Valencia será "complejo" y, pensando en la final de Liga Conferencia, apuntó que le encantaría que el estadio se abriese para que la afición que no pueda acudir a Leipzig vea en pantalla grande el encuentro.

El Rayo, con 43 puntos en la clasificación de LaLiga EA Sports (Primera División) y a sólo dos de la séptima plaza, visita Mestalla con el objetivo de ganar, certificar la salvación y seguir en la pelea por los puestos europeos.

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"Es un partido complejo porque los que están en medio de dos son difíciles de adivinar por las variantes en la alineación. Tanto Carlos Corberán como yo somos dos entrenadores con una identidad clara y hay que tener capacidad de adaptación. Debemos ser fuertes mentalmente para no decaer en esta inercia tan buena que tenemos”, dijo Pérez, en conferencia de prensa.

“El objetivo, tal y como está la clasificación, todavía es más claro. Están apretando los de abajo y los tres partidos que nos quedan deben ser victorias. La salvación nos dará el siguiente objetivo prácticamente también”, confesó el técnico navarro, que reconoció que con tanto partido tienen "el combustible vacío".

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"Estamos corriendo riesgos pero no se puede obviar que el partido de mañana es muy importante para ganar por la salvación. Si por el camino perdemos gente es un daño colateral”, manifestó el técnico, que destacó del Valencia al portero macedonio Stole Dimitrievski, que fue jugador del Rayo.

El buen trabajo desarrollado desde que llegó al Rayo en febrero de 2024 ha provocado que varios equipos se interesen por sus servicios y empiecen las comparativas con otros entrenadores como Luis Enrique Martínez o Mikel Arteta, también en finales europeas.

"Las comparaciones no son justas. Yo acabo de empezar y me queda mucho para alcanzar esas cotas. Lo del Rayo es algo histórico. Si hemos llegado a la cima, hay que mirar hacia abajo y ser consciente de dónde está para controlar el peligro y no tener mal de alturas. No perder de vista nuestro origen”, apuntó.

Una de las bajas para el partido con el Valencia es la de Isi Palazón, que cumplirá el tercero de los siete encuentros de sanción que tiene.

“En el momento genera frustración e indignación pero cuando se ha aceptado, pensamos cómo hacer para que mantenga esa forma para la final. El resto de reflexiones quedaron en el pasado”, dijo.

Pensando en la final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace del 27 de mayo, Pérez se mostró partidario de abrir el estadio de Vallecas con pantallas gigantes para ver el partido.

"Me encantaría que hubiese pantallas y Vallecas se echase a las calles. Me emocionaría ver a quienes no pueden estar en Alemania", dijo el técnico rayista, partidario de jugar con la primera equipación blanca con la franja roja.

"La equipación me encantaría que tuviese la franja, pero no sé si sería posible por la UEFA. Desconozco la norma y quizá no se puede”, confesó.

Por último, Pérez habló del atacante segoviano Jorge de Frutos, incluido en la prelista de 55 jugadores de la selección española para el Mundial.

"Es un paralelismo con lo que está viviendo el equipo de forma colectiva. Jorge es nuestro abanderado. Con lo humilde que es, tarde o temprano hay gente que se fija, a pesar del escudo. Es lo mismo que nos ha ocurrido a todos. Ojalá pueda ir al Mundial”, concluyó. EFE

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EFE

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