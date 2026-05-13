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La italiana Spreafico, bronce en el Eurobasket 2025, dice adiós al baloncesto profesional

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Salamanca, 13 may (EFE).- La escolta italiana Laura Spreafico se retira del baloncesto profesional, según anunció en sus redes sociales nada más terminar la temporada en su equipo, el Club Baloncesto Perfumerías Avenida de Salamanca, que cayó eliminado este domingo ante el Casademont Zaragoza en semifinales de la Liga Femenina Endesa.

Después de una temporada en la que ha sido titular habitual en los quintetos de Anna Montañana, la exterior italiana de 34 años se despidió con una emotiva carta de la afición de Salamanca, ciudad a la que calificó de "maravillosa" y bautizó como "pura magia" a la 'Marea Azul'.

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En sus palabras, la jugadora de Erba (norte de Italia), integrante de la selección que conquistó el bronce en el Eurobasket 2025, reconoció que su paso por Salamanca le devolvió "la pasión y las ganas de disfrutar en la pista".

"Me habría encantado conocerte antes, pero estoy muy feliz de haber jugado la última temporada de mi carrera contigo y para ti", escribió Spreafico, quien expresó que su corazón será "siempre azul".

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La jugadora, que cumplirá 35 años en junio, ha protagonizado una extensa carrera que la llevó a militar en los italianos Pool Comense, Casa della Gioventú, Le Bocce Erba, BTF 92 Cantú, Lucca, Famila Schio, Parma, Ragusa, GEAS, Broni o Costa Masnaga.

En agosto pasado, apenas dos meses después de lograr la histórica medalla para la 'Azurra' en el Eurobasket disputado en República Checa, Alemania, Italia y Grecia, recaló en las filas del Perfumerías Avenida, donde se reencontró con Montañana, quien ya había sido su entrenadora en el Gernika español (temporada 2022-2023).

Pese a marcharse sin títulos de Salamanca, Spreafico indicó que "en parte" los trofeos "son lo más importante", pero confesó que los recuerdos que se lleva de la ciudad castellana "son las verdaderas victorias en el deporte y en la vida".

Junto a su salida del conjunto salmantino, también se confirmó en las últimas horas el adiós al equipo azul de la pívot húngara Virag Takacs-Kiss, cuyo contrato expiraba al final de esta temporada, tras recalar en el Salamanca en el mercado de fichajes de invierno. EFE

nmb/mr/cmm/og

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