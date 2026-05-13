Antoniu Roca, novedad en el Espanyol y Berenguer; en el Athletic

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 13 may (EFE).- El centrocampista Antoniu Roca es la principal novedad en el once inicial del Espanyol en el RCDE Stadium, mientras que Berenguer será la referencia ofensiva del Athletic.
El anfitrión saltará al terreno de juego con Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Urko González, Pol Lozano; Sánchez, Expósito, Antoniu Roca y Roberto.
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El Athletic, por su parte, arrancará con Unai Simón; Areso, Vivian, Laporte, Boiro; Rego, Galarreta; Iñaki Williams, Unai Gómez, Navarro y Berenguer. EFE.
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