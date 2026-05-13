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La defensa de Pujol Ferrusola pide su absolución al no ver "nada" probado y defiende que el dinero vino de la herencia

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El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha pedido este miércoles al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol la libre absolución de su defendido al no ver "nada" probado, al tiempo que ha defendido que el origen de la fortuna familiar vino de la "deixa" o herencia del abuelo, Florenci Pujol.

Así lo ha expresado el letrado del primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley y su esposa Marta Ferrusola durante su turno de conclusiones finales, en el que ha cargado contra el escrito de acusación del fiscal Fernando Bermejo, un texto "ambicioso" que, bajo su punto de vista, no se "sustenta" con hechos acreditados.

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La Fiscalía Anticorrupción pide penas para los siete hijos de los Pujol que van desde los ocho hasta los 29 años de prisión en el caso de Pujol Ferrusola, el primogénito de la familia, en un proceso que juzga la comisión de presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.

Anticorrupción acusa a los siete hijos del expresidente de la Generalitat, una expareja de Pujol Ferrusola y una decena de presuntos colaboradores de haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política.

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En el proceso también estaba acusado el expresidente Pujol, para quien la Fiscalía pedía nueve años de prisión y más de 200.000 euros de multa, pero el tribunal le exoneró al ver mermadas sus capacidades cognitivas y, en consecuencia, su derecho a la defensa.

¿DÓNDE ESTÁN LOS NEGOCIOS SIMULADOS?

"El Gobierno de Pujol se entregó a la corrupción, tejió una red clientelar de intereses, y esto le sirvió para nutrir un patrimonio. Este eje vertebrador transita por todo el escrito de acusación, pero digo que transita porque no lo colma. Cuando una acusación comienza con un frontispicio tan ambicioso, uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. A lo largo de todo el escrito, ni una sola mención que dé respuesta a esta grave afirmación", ha expresado.

Martell ha rechazado también la tesis de los "negocios simulados" que la Fiscalía atribuye a Pujol Ferrusola. "Se va a afirmar que son negocios simulados. Eso sí, no se nos dice cuál es el negocio disimulado. El simulado sí, el disimulado no se conoce", ha ironizado el letrado.

El abogado ha respaldado los argumentos esgrimidos por su cliente en el juicio, donde Pujol Ferrusola negó haber recibido dinero en Andorra de varias constructoras ni haber mantenido "ninguna relación" con la Generalitat de Cataluña, y atribuyó el origen del dinero a la venta de láminas financieras procedentes de la herencia de su abuelo.

"¿Es extravagante que Florenci Pujol, aterrado por una situación política que era inestable, quisiera tener un colchón para sus nietos en un contexto de poco entendimiento de la vida política de su hijo, que había sufrido prisión? No es extravagante", ha resuelto Martell.

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