Investigan la muerte de un hombre y descubren 200 kilos de cocaína en su casa de Málaga

Málaga, 13 may (EFE).- La Policía Nacional investiga el hallazgo de un hombre de 37 años muerto dentro de un domicilio ubicado en la barriada malagueña de Puerto de la Torre en cuyo interior los agentes localizaron mas de 200 kilos de cocaína.

Los hechos ocurrieron este martes por la tarde en la calle Juan Latino después de que el teléfono 112 recibiera un aviso a las 16.50 horas en el que se pedía ayuda para la apertura de una puerta debido a que llevaban varios días sin ver al inquilino y temían que hubiera pasado algo, según ha informado a EFE un portavoz de Emergencias 112 de Andalucía.

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El centro coordinador activó inmediatamente a los Bomberos, a los servicios sanitarios, Policía Local y Nacional, que se ha hecho cargo de las investigaciones.

Cuando llegaron los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de un hombre, de 37 años, por lo que la Policía activó el protocolo judicial.

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Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un suicidio, aunque será la autopsia la que determine la causa exacta de su muerte, según han señalado a EFE fuentes policiales.

Los agentes se han incautado dentro del inmueble de más de 200 kilos de cocaína por lo que se investiga si la vivienda era una guardería de droga así como las circunstancias que rodean la muerte de la víctima, han apuntado las fuentes policiales. EFE

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