Espana agencias

Investigan la muerte de un hombre y descubren 200 kilos de cocaína en su casa de Málaga

Guardar
Google icon

Málaga, 13 may (EFE).- La Policía Nacional investiga el hallazgo de un hombre de 37 años muerto dentro de un domicilio ubicado en la barriada malagueña de Puerto de la Torre en cuyo interior los agentes localizaron mas de 200 kilos de cocaína.

Los hechos ocurrieron este martes por la tarde en la calle Juan Latino después de que el teléfono 112 recibiera un aviso a las 16.50 horas en el que se pedía ayuda para la apertura de una puerta debido a que llevaban varios días sin ver al inquilino y temían que hubiera pasado algo, según ha informado a EFE un portavoz de Emergencias 112 de Andalucía.

PUBLICIDAD

El centro coordinador activó inmediatamente a los Bomberos, a los servicios sanitarios, Policía Local y Nacional, que se ha hecho cargo de las investigaciones.

Cuando llegaron los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de un hombre, de 37 años, por lo que la Policía activó el protocolo judicial.

PUBLICIDAD

Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un suicidio, aunque será la autopsia la que determine la causa exacta de su muerte, según han señalado a EFE fuentes policiales.

Los agentes se han incautado dentro del inmueble de más de 200 kilos de cocaína por lo que se investiga si la vivienda era una guardería de droga así como las circunstancias que rodean la muerte de la víctima, han apuntado las fuentes policiales. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan el uso de nanocápsulas inteligentes para tratar el cáncer

Infobae

El Arzobispado de Zaragoza promueve puntos contra la violencia machista en las parroquias

Infobae

El acusado del crimen de la Colònia de Sant Jordi: "Si he sido yo, que me condenen, pero no por asesinato"

El acusado del crimen de la Colònia de Sant Jordi: "Si he sido yo, que me condenen, pero no por asesinato"

Detenido un médico de Atención Primaria de Tenerife por agresión sexual a varias pacientes

Infobae

Reducen la condena a un hombre acusado de dejar morir a su madre en El Puerto (Cádiz)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier “ilícito penal” en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu

El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier “ilícito penal” en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

La Armada participará en “dos de los ejercicios navales más avanzados del mundo” organizados por Estados Unidos

La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta por parte de los Mossos en una de las manifestaciones propalestina del 15 de octubre

La Justicia declara procedente el despido de una limpiadora por un uso excesivo del móvil durante su jornada superando la media de una hora diaria

ECONOMÍA

La isla privada que se vende por 1,44 millones de euros: los propietarios son una pareja de jubilados que van en barco a hacer la compra y al pub

La isla privada que se vende por 1,44 millones de euros: los propietarios son una pareja de jubilados que van en barco a hacer la compra y al pub

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Una gran mayoría de los españoles culpa a los pisos turísticos y a la especulación de la crisis de la vivienda

DEPORTES

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid