El líder del mundial, Máximo Quiles, llega a Barcelona "ilusionado" y dice querer "más"

Redacción deportes, 13 may (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), líder destacado del mundial de Moto3, llega al Gran Premio de Cataluña que se disputa este fin de semana en el circuito Barcelona-Cataluña "muy ilusionado" y asegura que es "obvio que quiero más".

"Estoy muy ilusionado después de la victoria en Francia", afirma en la nota de prensa enviada este miércoles por su equipo Quiles, que cuenta con 46 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, y dice llegar a Barcelona "muy motivado".

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"Es obvio que quiero más, pero para seguir sumando tengo que estar concentrado e ir poco a poco en seguir trabajando con el equipo de la misma forma en cada sesión", explica el líder del campeonato.

Su compañero de equipo, el hispano-argentino Marco Morelli, como él, dice estar "muy motivado con el Gran Premio de Cataluña", ya que es su "carrera de casa" y la afronta "con muchas ganas".

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"Tengo ganas de redimirme por la caída de Francia, que me sirvió para aprender mucho", reconoce Morelli, quien dice estar haciendo "un buen trabajo con el equipo" y esperó "volver a pelear por estar delante". EFE