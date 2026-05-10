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Detenida una pareja por obligar a su hija de 16 años a casarse en contra de su voluntad

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València, 10 may (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer y a un hombre, de 44 y 50 años, respectivamente, por un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, tras obligar a su hija de 16 años a casarse en su país de origen en contra de su voluntad.

La investigación comenzó por parte de agentes adscritos a la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, tras tener conocimiento a través de los responsables de un centro educativo de que una joven de 16 años iba a ser enviada por sus progenitores a su país natal en contra de su voluntad para contraer matrimonio con un hombre.

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Los agentes comprobaron la veracidad de los hechos y lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Los investigadores averiguaron que los padres de la joven la mantenían aislada, prohibiéndole relacionarse con otras personas, así como salir del domicilio, algo que solo le permitirían para asistir al instituto donde cursaba estudios.

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Además, le habían quitado el teléfono móvil, agrediéndola incluso en alguna ocasión, ha informado la Policía.

Los policías constataron cómo la menor se encontraba en una situación de gran vulnerabilidad y al enterarse de que sería enviada a su país natal para contraer matrimonio en contra de su voluntad con un hombre con el que sus progenitores habrían pactado el enlace, había pedido ayuda poniéndolo en conocimiento de los responsables de su centro educativo.

Finalmente, y una vez puesta la víctima al amparo de la protección de los Servicios Sociales conforme dispuso el Ministerio Fiscal, los agentes identificaron, localizaron y detuvieron a los padres de la joven como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.

Los arrestados, tras pasar a disposición judicial, han quedado en libertad, aunque se ha decretado una orden de alejamiento con respecto a la menor. EFE

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EFE

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