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Soler, con fractura pélvica, Adam Yates y Vine, en observación tras caerse en el Giro

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Redacción deportes, 10 may (EFE).- El español Marc Soler, que sufre una fractura pélvica, el británico Adam Yates, con fuertes abrasiones, y el australiano Jay Vine, con una conmoción cerebral, todos ellos del UAE, se encuentran en observación tras la dura caída sufrida el sábado en la segunda etapa del Giro de Italia, a 23 kilómetros de la meta, en Bulgaria.

Según una actualización del parte médico emitido por el doctor Adrian Rotunno, director médico de la carrera italiana, "Jay Vine sufrió una conmoción cerebral y una fractura del codo. Marc Soler tiene una fractura pélvica. En este momento, ninguno debe requerir cirugía".

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"Adam Yates sufrió fuertes abrasiones y laceraciones en su oído izquierdo. Originalmente fue evaluado en el lugar por la conmoción cerebral y despejado para continuar, pero posteriormente ha mostrado síntomas preocupantes. No arrancará el principio de la tercera etapa hoy", señala Rotunno sobre el británico que acabó la etapa en Veliko Tarnovo.

“Los tres se encuentran bajo observación de nuestro personal médico y viajarán a casa en los próximos días para continuar Recuperación y rehabilitación", según el parte médico emitido en Bulgaria donde se disputan las tres primeras etapas del Giro. EFE

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