Diego González asegura que saldrán "a ganar cada partido" aunque no se jueguen ya nada

Ceuta, 10 may (EFE).- El defensa Diego González ha señalado que el Ceuta saldrá "a ganar cada partido" que les restan, ante el Málaga, Andorra y Albacete, a pesar de que el equipo ya "no se juegue nada" al haber asegurado la permanencia en LaLiga Hypermotion.

El jugador, nacido en Villarreal (Castellón) en 1999, ha apuntado, en declaraciones que facilita el club ceutí, que el mensaje del entrenador, José Juan Romero, es que el equipo "salga a ganar cada encuentro", por lo que no jugarán "más relajados" en lo que queda de torneo.

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"Hay que hacer la máxima puntuación posible porque ello es beneficio para el club y para el equipo, por lo que saldremos a ganar cada partido independientemente de cuál sea el rival y se juegue lo que se juegue", ha insistido el central, que llegó a Ceuta en el verano de 2025 procedente de la SD Huesca.

Diego González ha admitido el desgaste físico que supuso el encuentro de este sábado en Ceuta ante el Castellón (0-0), especialmente después de varias semanas sin jugar y ante un rival de máxima exigencia.

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"Físicamente me costó un poco por la exigencia del partido, el calor y por llevar unas semanas parado, pero creo que me adapté bien al partido e intenté poner a disposición del equipo toda la competitividad posible y poder ayudar", ha relatado. EFE