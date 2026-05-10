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Una empresa catalana desarrolla un videojuego inmersivo para tratar el TDAH en niños

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Barcelona, 10 may (EFE).- La empresa emergente catalana Neuhera ha desarrollado un videojuego inmersivo para el tratamiento no farmacológico del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en niños.

El juego que funciona únicamente mediante la actividad cerebral y combina realidad virtual, sensores neuronales e inteligencia artificial para adaptar la experiencia de juego al estado cognitivo y emocional del usuario, ha informado el departamento de Empresa de la Generalitat en un comunicado.

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El proyecto de esta empresa emergente con sede en L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) ha contado con una ayuda de 120.000 euros procedente de la línea de subvenciones del Fondo de Transición Nuclear impulsado por la Generalitat.

El sistema utiliza un casco con gafas de realidad virtual equipado con sensores capaces de medir las ondas cerebrales del usuario y modificar en tiempo real el entorno de juego.

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La primera propuesta desarrollada por la compañía consiste en un dragón que únicamente puede volar cuando el niño mantiene un estado de atención ideal.

Cuando el usuario pierde la concentración, el dragón cambia de color, velocidad y comportamiento en función de la actividad neuronal detectada, mientras un avatar ofrece indicaciones verbales para recuperar el nivel de atención.

La cofundadora de Neuhera, Beatriz Fagundo, ha explicado que el videojuego “es como un gimnasio para el cerebro, ya que entrena las capacidades cognitivas y permite que los efectos de la mejora de la atención se mantengan en el tiempo”.

Fagundo ha subrayado además que “los videojuegos pueden ser herramientas terapéuticas más allá del entretenimiento”.

La empresa está en proceso de recibir la aprobación para uso clínico de esta plataforma con la previsión de comercializarla en el ámbito sanitario durante 2026.

De forma paralela, Neuhera explora nuevas aplicaciones de esta tecnología en otros ámbitos, entre ellos el tratamiento del estrés en entornos corporativos y para profesionales de servicios de emergencia.

Esta empresa emergente nació en 2025 de la mano de Beatriz Fagundo y Dayris Rapado y ya ha sido seleccionada para participar en el programa Emprende InHealth, impulsado por Unlimited Spain y la farmacéutica Lilly. EFE

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EFE

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