El español Máximo Quiles suma su tercera victoria de 2026

Redacción deportes, 10 may (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) suma su tercera victoria de 2026 al vencer el Gran Premio de Francia de Moto3 que se ha disputado en el circuito 'Bugatti' de Le Mans, por delante de su compatriota Adrián Fernández (Honda) y del italiano Matteo Bertelle (KTM). EFE
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