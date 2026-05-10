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El Senado invita a sus señorías a acudir en bici a la Cámara Alta: les ofrecerá rutas ciclistas y formación específica

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El Senado está intentando fomentar entre sus trabajadores y los senadores el uso de modos activos de desplazamiento, como la bicicleta o los trayectos a pie, por lo que les informará sobre itinerarios ciclistas para acudir a la sede de la institución y desarrollará formación específica sobre movilidad sostenible.

Así consta en el II Plan de Sostenibilidad del Senado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Cámara Alta ha desarrollado diferentes objetivos y medidas de ámbitos como la movilidad sostenible y la accesibilidad.

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En este contexto, la institución presidida por Pedro Rollán impulsará acciones de comunicación interna y difusión de buenas prácticas relacionadas con la movilidad sostenible.

Del mismo modo, promoverá el uso de la bicicleta, facilitando información sobre itinerarios y recursos disponibles, y organizará jornadas, talleres o campañas dirigidas al personal del Senado.

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También difundirá las infraestructuras y servicios existentes que favorecen el uso de modos de transporte de menor impacto ambiental y promoverá acciones internas que contribuyan a reforzar la cultura de la movilidad sostenible en el entorno institucional.

OPTIMIZAR LAS INFRAESTRUCTURAS PROPIAS

En cuanto a las infraestructuras para la movilidad sostenible, el Senado tiene la intención de actualizar los puntos de recarga para vehículos eléctricos y evaluará periódicamente el grado de utilización de la infraestructura instalada.

Asimismo, mejorará los espacios destinados al estacionamiento de bicicletas y otros modos de movilidad activa, incluyendo su ordenación y adecuación funcional.

Sobre los patrones de desplazamiento, el Senado recopilará datos relativos a los principales modos de transporte utilizados por el personal, miembros de la Cámara y usuarios habituales.

Por ello, identificará los desplazamientos recurrentes de mayor frecuencia o impacto ambiental, analizará los desplazamientos diarios asociados a la actividad administrativa e incorporará indicadores que permitan evaluar tendencias y evolución.

La Cámara Alta también ha querido dejar por escrito que se incorporarán criterios de racionalidad en la planificación general de los desplazamientos, favoreciendo, cuando resulte viable, soluciones que optimicen tiempos de viaje, recursos y emisiones asociadas.

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EuropaPress

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