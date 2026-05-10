Comienza el desembarco de los pasajeros españoles del crucero Hondius

Granadilla de Abona (Tenerife), 10 may (EFE).- El desembarco de del pasaje del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha comenzado, y los primeros en abandonar el barco han sido los 14 españoles y un epidemiólogo de la OMS en África, repartidos en dos lanchas, con siete pasajeros cada una, ha informado el Ministerio de Sanidad. EFE
(foto) (vídeo)
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