Vox pedirá en la Asamblea de Murcia 'prioridad nacional' para prestaciones públicas

Murcia, 8 may (EFE).- El grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia ha presentado una iniciativa para exigir que el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas esté inspirado en el principio de 'prioridad nacional', y garantice la asignación preferente a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.

La portavoz adjunta del grupo Vox, María José Ruiz, ha defendido que “los españoles deben ser lo primero para cualquier Gobierno de España que se precie”, y que su partido “seguirá trabajando para que ningún español esté abandonado por culpa de la irresponsabilidad y el oportunismo del PSOE”.

PUBLICIDAD

La iniciativa recoge también el establecimiento de un periodo mínimo de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio como requisito para acceder a ayudas y prestaciones públicas, al tiempo que excluye de prestaciones y servicios sociales estructurales a las personas que se encuentren en situación irregular.

En este sentido, Ruiz ha explicado que la propuesta busca “proteger a los españoles que llevan años contribuyendo y sosteniendo el sistema”, frente a unas políticas que “priorizan a quienes han llegado de manera ilegal mientras miles de familias españolas tienen dificultades para acceder a recursos básicos”.

PUBLICIDAD

Además, la iniciativa propone la derogación o modificación de toda aquella normativa que “dificulte la aplicación efectiva de la 'prioridad nacional'”, incluyendo, en última instancia, una modificación de la Ley de Extranjería.

“Las Administraciones públicas deben garantizar que los recursos públicos se destinen en primer lugar a los españoles”, ha concluido Ruiz.

PUBLICIDAD

Hace poco más de una semana la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero, descartó en la Asamblea Regional hablar del concepto 'prioridad nacional', y defendió que “es razonable que la vinculación histórica con el territorio y el arraigo real tengan peso a la hora de establecer ayudas estructurales a quienes lo necesitan”. EFE

cgv/or/mcm

PUBLICIDAD