Espana agencias

Vox pedirá en la Asamblea de Murcia 'prioridad nacional' para prestaciones públicas

Guardar
Google icon

Murcia, 8 may (EFE).- El grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia ha presentado una iniciativa para exigir que el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas esté inspirado en el principio de 'prioridad nacional', y garantice la asignación preferente a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.

La portavoz adjunta del grupo Vox, María José Ruiz, ha defendido que “los españoles deben ser lo primero para cualquier Gobierno de España que se precie”, y que su partido “seguirá trabajando para que ningún español esté abandonado por culpa de la irresponsabilidad y el oportunismo del PSOE”.

PUBLICIDAD

La iniciativa recoge también el establecimiento de un periodo mínimo de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio como requisito para acceder a ayudas y prestaciones públicas, al tiempo que excluye de prestaciones y servicios sociales estructurales a las personas que se encuentren en situación irregular.

En este sentido, Ruiz ha explicado que la propuesta busca “proteger a los españoles que llevan años contribuyendo y sosteniendo el sistema”, frente a unas políticas que “priorizan a quienes han llegado de manera ilegal mientras miles de familias españolas tienen dificultades para acceder a recursos básicos”.

PUBLICIDAD

Además, la iniciativa propone la derogación o modificación de toda aquella normativa que “dificulte la aplicación efectiva de la 'prioridad nacional'”, incluyendo, en última instancia, una modificación de la Ley de Extranjería.

“Las Administraciones públicas deben garantizar que los recursos públicos se destinen en primer lugar a los españoles”, ha concluido Ruiz.

Hace poco más de una semana la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero, descartó en la Asamblea Regional hablar del concepto 'prioridad nacional', y defendió que “es razonable que la vinculación histórica con el territorio y el arraigo real tengan peso a la hora de establecer ayudas estructurales a quienes lo necesitan”. EFE

cgv/or/mcm

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España envía más de 7 millones en ayuda humanitaria a Líbano, Palestina, Mali y Níger

Infobae

Podemos pide a Albares "hablar menos" y liberar a los activistas de la flotilla

Infobae

Shakira suma un concierto el 12 de octubre y llega a doce actuaciones previstas en Madrid

Infobae

Un sello distinguirá a las entidades con una gestión transparente y sostenible del agua

Infobae

Marion Fayolle despliega en su nuevo cómic un catálogo de relaciones de pareja

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El Ejército de Tierra refuerza sus capacidades de reconocimiento con 100 nuevos vehículos VERT de última generación

Camps abre el cajón que incomoda a Génova: insiste en su batalla contra Pérez Llorca por la presidencia del partido y del Consell con 300 avales en 48 horas

Los paspartús de Felipe VI y Letizia: la Casa del Rey se gasta entre 45 y 92 euros por cada orla de sus fotografías que entregan como regalo

Un Ayuntamiento de PSOE y Podemos rebaja a FCC y Acciona una multa de 9,3 a 2,2 millones despues de que sus operarios se saltaran 726 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

La Seguridad Social obliga a una beneficiaria a devolver 1.453 euros por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital

Adiós a las hipotecas ‘baratas’: los bancos endurecen las exigencias para concederlas y suben su precio para esquivar riesgos

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

DEPORTES

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico