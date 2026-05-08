Espana agencias

Shakira suma un concierto el 12 de octubre y llega a doce actuaciones previstas en Madrid

Guardar
Google icon

Madrid, 8 may (EFE).- Shakira ha anunciado este viernes la ampliación de su residencia en Madrid con un concierto el día 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional en España, con el que la artista colombiana ha programado ya doce actuaciones que completan cuatro fines de semana consecutivos en la capital española.

Shakira, que acaba de reunir a más de 2,5 millones de personas en un concierto masivo en Copacabana (Brasil), ha organizado esta residencia en Madrid dentro de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', con fechas confirmadas el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 10, 11 y 12 de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Las entradas estarán a la venta el miércoles 13 de mayo a las 10:00h en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Las preventa en SMUSIC empieza el lunes 11 de mayo a las 10:00h y para los registrados en www.livenation.es desde el martes 12 de mayo a las 10:00h.

Este anuncio llega tras reunir a más de dos millones y medio de personas en la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, firmando el concierto más multitudinario de la historia para un artista latino.

PUBLICIDAD

Concebido como algo "más que un concierto", como una experiencia inmersiva, está previsto erigir el llamado 'Estadio Shakira' en el Iberdrola Music en el barrio madrileño de Villaverde dentro de una "ciudad paralela" llamada 'Macondo Park' que albergará conciertos, exposiciones, charlas y otras actividades, con el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas", según sus promotores.

Será en un espacio de 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50.000 personas con "un ambiente íntimo para el público" en grada, buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, "algo que de momento no existe en Europa y que vendrá desde China".

Junto al color, muy presente en la marca identitaria, la idea es que más allá de los conciertos haya unas 12 horas de actividad diaria, con un parque que se pueda montar rápidamente e integre la naturaleza junto a la actividad humana, con especies caribeñas junto a otras autóctonas. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sevilla se blinda para la actuación de Rosalía este sábado en un evento de Netflix

Infobae

En junio volverán a buscar al montañero desaparecido en 2022 en la Sierra de Béjar

Infobae

Vox pedirá en la Asamblea de Murcia 'prioridad nacional' para prestaciones públicas

Infobae

Sanidad dice que todos los extranjeros del crucero serán repatriados, incluso con síntomas

Infobae

La academia del Benfica no forma para vender, pero es la que más factura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El Ejército de Tierra refuerza sus capacidades de reconocimiento con 100 nuevos vehículos VERT de última generación

Camps abre el cajón que incomoda a Génova: insiste en su batalla contra Pérez Llorca por la presidencia del partido y del Consell con 300 avales en 48 horas

Los paspartús de Felipe VI y Letizia: la Casa del Rey se gasta entre 45 y 92 euros por cada orla de sus fotografías que entregan como regalo

Un Ayuntamiento de PSOE y Podemos rebaja a FCC y Acciona una multa de 9,3 a 2,2 millones despues de que sus operarios se saltaran 726 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

La Seguridad Social obliga a una beneficiaria a devolver 1.453 euros por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital

Adiós a las hipotecas ‘baratas’: los bancos endurecen las exigencias para concederlas y suben su precio para esquivar riesgos

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

DEPORTES

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico