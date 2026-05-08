Podemos pide a Albares "hablar menos" y liberar a los activistas de la flotilla

Madrid, 8 may (EFE).- La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha instado este viernes al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a "hablar menos", dejar la "autocomplacencia" y "hacer todo lo posible" para liberar a Saib SaifAbukeshek y Thiago Ávila, los activistas detenidos por Israel cuando se dirigían a Gaza en la flotilla Global Sumud.

"Hay que mirar cuál es el resultado y el resultado de todo lo que está haciendo España es nada, absolutamente nada", ha dicho Montero en una entrevista en Canal Red recogida por EFE.

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En su opinión, "hay mucha palabra", mientras las vidas del activista hispano-palestino y del brasileño presos en una cárcel de Israel corren "serio peligro".

Y, por eso, ha dicho que no le valen las declaraciones, solo que se consiga que ambos "vuelvan a casa sanos y salvos" y que "se pare ya con una violación flagrante del derecho internacional".

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Tampoco le vale a la número dos de Podemos "la autocomplacencia y el decir que España está haciendo todo lo posible activando las vías consulares", porque "si no está sirviendo lo que estás haciendo, el resultado es nada y tienes que hacer otra cosa".

La eurodiputada ha cuestionado además a la Unión Europea y se ha preguntado qué habría hecho si, en lugar de Israel, hubieran estado implicadas Rusia o Irán en esta operación llevada a cabo en aguas internacionales europeas y en este "secuestro".

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Según ha denunciado, ambos fueron "secuestrados" deliberadamente en aguas griegas por militares israelíes en una acción diseñada para impedir que la flotilla continúe hacia Gaza y castigar "de forma ejemplarizante" a dos de los portavoces, "seguramente los más importantes de la Global Sumud Flotilla".

"Esto da cuenta de que en realidad hay una complicidad inalterable de Europa, también de España, siento decirlo, pero es así con el Estado genocida de Israel", ha sentenciado Moreno, quien ha vuelto a llamar a la movilización como única forma de presión social para lograr la liberación de Saib SaifAbukeshek y Thiago Ávila. EFE

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