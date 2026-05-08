‘Supervivientes 2026′ sorprende a Alba Paul con un inesperado premio y provoca la reacción de Dulceida en redes sociales

Alba Paul, sin palabras ante el regalo de 'Supervivientes' (Mediaset)

Son dos los meses que los concursantes llevan poniendo a prueba su fortaleza y haciendo frente al hambre, al agotamiento mental y a las altas temperaturas en Supervivientes 2026. En este tiempo, los participantes han tenido que aprender a explotar sus virtudes para sobrevivir en Cayos Cochinos. Y en este escenario hostil, Alba Paul ha encontrado su particular tabla de salvación en las profundidades del Mar Caribe.

En la gala que tuvo lugar la noche de este jueves, 7 de mayo, el reality de Telecinco decidió hacer un alto en la tensión habitual para reconocer la destreza de la catalana. La pareja de Dulceida no es solo una superviviente; se ha convertido en la proveedora oficial de su equipo. Con una cifra récord de más de 150 peces capturados en lo que va de edición, la organización no ha dudado en premiar su constancia y su evolución técnica bajo el agua.

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La organización de 'Supervivientes' da un premio a Alba Paul (Mediaset)

El momento, cargado de emoción, fue conducido por la presentadora María Lamela desde Honduras. Ante la mirada atónita de sus compañeros, Alba recibió una caja que contenía el codiciado Pez Dorado. Este trofeo, que hasta la fecha solo ostentaba en su palmarés Gerard Arias, es el símbolo máximo del éxito en las tareas de supervivencia de este año. Pero el reconocimiento no fue meramente simbólico: en el interior también halló un kit de pesca personalizado y un saco con diversas especias para, como explicó la organización, “innovar en las recetas con el pescado” y dar un respiro al paladar de sus extenuados compañeros. Alba, visiblemente conmovida, no tardó en dedicar el triunfo a su hija con una sonrisa que hacía tiempo no se veía en la isla.

Esta reacción dio pie a una de las reflexiones más punzantes de la noche por parte de Jorge Javier Vázquez. El presentador, que ha seguido de cerca el difícil arranque de la influencer, quiso subrayar el cambio de actitud de la concursante. “¿Me permites hacer una reflexión contigo y con todos los espectadores?”, preguntó Jorge Javier antes de lanzar su análisis sobre la madurez de Alba en el formato. “Si nos remontamos al principio del concurso, a Alba le llegas a hacer este regalo y te lo pone por peineta. Cómo han cambiado las tornas y qué cara de felicidad tiene de haberlo conseguido, qué felices nos hace que estén así los concursantes”, sentenció el comunicador, recordando los días en los que Paul se mostraba agobiada, fuera de lugar y al límite de sus fuerzas.

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Alba Paul, emocionada por haber recibido un reconocimiento en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

La pesca como terapia de choque y la reacción de Dulceida

Para la mujer de Dulceida, el mar no es solo una fuente de alimento, sino un refugio psicológico. Ella misma lo confirmó tras recibir su kit de pesca: “Ir a pescar es una liberación aquí, es lo mejor que me pasa durante el día”. Esta confesión pone de relieve cómo Alba ha pasado de la apatía inicial a encontrar un propósito que la mantiene conectada con la competición.

Desde España, el apoyo ha sido unánime. Dulceida, que no ha dejado de ejercer como su defensora más férrea en redes sociales, compartió de inmediato el vídeo de la hazaña. “La mejor”, escribió la creadora de contenido, acompañando las imágenes de un momento que ha llenado de orgullo a sus seguidores y que la posiciona como una de las concursantes más completas en cuanto a contenido de supervivencia pura se refiere.

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Dulceida reacciona al regalo que recibió Alba Paul en 'Supervivientes' (Mediaset)

Sin embargo, la noche de gloria de Alba Paul se cerró con un sabor agridulce. Debido a la mecánica de las nominaciones cruzadas, los concursantes del equipo contrario señalaron de forma masiva a la influencer como su objetivo para abandonar la isla. Alba recibió la noticia con una resignación que denota su veteranía tras ocho semanas de reality. Ahora, el destino de la “reina de la pesca” queda en manos de la audiencia. El próximo domingo se vivirá una de las expulsiones más reñidas y temidas de la temporada.

Alba se enfrenta en un duelo a cuatro bandas contra Aratz, Nagore y Borja, tres perfiles potentes que están marcando el ritmo de esta edición. ¿Será suficiente su récord de pesca para que el público decida mantenerla en Honduras, o será el Pez Dorado el último recuerdo que Alba Paul se lleve de los Cayos Cochinos? La respuesta la tendremos en apenas 48 horas.

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