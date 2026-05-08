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Un sello distinguirá a las entidades con una gestión transparente y sostenible del agua

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Madrid, 8 may (EFE).- Reducir los consumos de agua, realizar labores de conservación y recuperación ambiental, acreditar el uso de agua regenerada y tratar las aguas residuales son algunos de los méritos que deberán cumplir las entidades distinguidas con el sello de gestión transparente del agua, cuyo procedimiento publica este viernes el BOE.

La orden que regula la concesión de este distintivo público establece dos categorías, una ordinaria denominada 'sello de gestión transparente del agua', y otra superior, el 'sello de gestión transparente y sostenible del agua'.

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En cada categoría se establecen a su vez varias clases, según el uso del agua: abastecimiento de población, regadío y usos agrarios, usos industriales para producción de energía hidroeléctrica, otros usos industriales, acuicultura y otros usos y aprovechamientos.

El distintivo se concederá a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

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Entre los requisitos para pedir el sello de gestión transparente, además de disponer de los títulos habilitantes y autorizaciones que correspondan, se exige al solicitante enviar toda la información a su confederación hidrográfica, publicar en su web los consumos de agua y, en su caso, las características de los vertidos y retornos y el estado de las masas de agua en las que realicen captaciones, vertidos o retornos, y publicar también sus informes de sostenibilidad.

Además, no pueden haber incurrido durante los tres últimos años en excesos de volumen respecto del máximo autorizado y no haber recibido sanciones graves o muy graves.

Las exigencias son mayores para obtener el sello de gestión transparente y sostenible. Además de lo anterior, los solicitantes deben demostrar que cumplen al menos cuatro requisitos entre una lista que incluye reducir un 10 % el consumo de agua respecto al trienio anterior, acreditar el uso de un porcentaje de agua regenerada, tratar las aguas residuales para eliminar nutrientes y concienciar a los consumidores sobre el precio real del agua.

Otras condiciones son que las pérdidas de agua sean inferiores al 20 % en el caso del regadío y al 15 % en las industrias, publicar los productos fertilizantes utilizados o disponer de instalaciones que permitan la reutilización de aguas depuradas.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, dijo este jueves al referirse a este sello que su objetivo es "visibilizar las buenas prácticas y generar envidia positiva para copiar lo mejor".

Podrán solicitar el sello ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente los titulares del uso del agua, entidades públicas supramunicipales, quienes certifiquen un uso de 20.000 m3 /año y las comunidades de usuarios. La petición se resolverá en el plazo máximo de seis meses.

El sello, con una vigencia de tres años renovables, permitirá a las entidades que lo obtengan lucir un logotipo específico con fines de publicidad y comunicación y participar en actividades del Ministerio de Transición Ecológica.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Agua, realizará controles de cumplimiento aleatorios a las entidades distinguidas con el sello. EFE

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