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España envía más de 7 millones en ayuda humanitaria a Líbano, Palestina, Mali y Níger

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Madrid, 8 may (EFE).- El ​Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha movilizado un paquete inicial de ayuda humanitaria de 7.050.000 euros para atender las necesidades urgentes de seguridad alimentaria en Líbano, Palestina, Malí y Níger.

Como ha indicado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. a través de un comunicado de su departamento, esta contribución "llega en un momento de crecientes necesidades humanitarias, derivadas de crisis prolongadas y la escalada de la situación en Oriente Medio, que agrava aún más la inseguridad alimentaria en contextos ya de por sí frágiles”.

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En concreto, la distribución geográfica de los fondos se realizará de la siguiente manera: Palestina, 500.000 euros; Líbano, 700.000 euros; Mali, 2.800.000 euros; y Níger, 3.050.000 euros (destinados a la respuesta a la crisis alimentaria en la región de Tillabéri).

La ayuda será canalizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco de los 10 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros en abril.

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Según Exteriores, existe un riesgo significativo de que la próxima temporada de siembra se vea gravemente afectada debido a las disrupciones en el tráfico marítimo internacional, que dificulta la circulación de bienes esenciales para la agricultura, así como la provisión de asistencia humanitaria. EFE

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EFE

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