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Sevilla se blinda para la actuación de Rosalía este sábado en un evento de Netflix

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Sevilla, 8 may (EFE).- La ciudad de Sevilla se blinda desde este viernes con motivo del evento de Netflix con Rosalía como estrella, que este sábado interpretará finalmente una única canción, según ha detallado esta madrugada la plataforma en un comunicado.

Lo hará junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en el marco de los actos organizados con motivo del estreno global de 'Berlín y la dama del armiño', la última temporada de la precuela de la serie 'La casa de papel', en un escenario flotante sobre la dársena del Guadalquivir.

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Para garantizar que todo se desarrolle conforme a lo que ha solicitado el gigante de las películas 'online', el Ayuntamiento ha diseñado un plan especial de tráfico que se desarrollará hasta el próximo domingo, con cortes de calles que no solo afectan a las zonas cercanas al escenario, sino a distintos puntos del centro de la ciudad.

De esta forma, las calles Betis, Gonzalo Segovia y Paseo Marqués de Contadero se cortan para garantizar que el escenario solo será visible para las personas que tienen su entrada en mano para ver el espectáculo, igual que el Puente de San Telmo, que el Ayuntamiento indica que "por seguridad" se interrumpe la circulación.

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Para garantizar "la logística del evento" se cortan también la calle Laraña y Campana, situadas a casi dos kilómetros del escenario, sin aclarar el Consistorio los motivos de esa decisión.

Rosalía llegó ayer a Sevilla y se alojó en un hotel tan cerca del escenario que llegará andando, aunque rodeada, como ayer, de un equipo de seguridad que la acompañó por un paseo por la Avenida de la Constitución, donde se confundía entre los turistas que a esa hora llenaban el entorno de la Catedral.

Aunque es prolífica en redes sociales, Rosalía no ha hecho ninguna referencia a su presencia en la capital andaluza. Su última publicación la realizó en torno a las 21:00 horas para recopilar recortes de prensa en torno a la gira que realiza con motivo de su último disco.

El estreno de 'Berlín y La dama del armiño' este fin de semana tiene a Sevilla revolucionada, especialmente desde que comenzara la instalación de un escenario sobre el Guadalquivir hasta las especulaciones sobre la actuación especial prevista de un "artista internacional" en el río.

Netflix ha desembarcado en la capital andaluza para la celebración de dos grandes eventos, el primero de ellos la 'premiere global', que tendrá lugar este viernes en las icónicas Setas de Sevilla.

Las entradas gratuitas que han estado disponibles para 'Jarana en el Guadalquivir' están agotadas y, en la efervescencia que ha causado en redes sociales la posible presencia de Rosalía en el concierto, también hay quien trata de venderlas por hasta 350 euros.

El mismo sábado se activará un 'tour' de localizaciones de la serie, desarrollado en colaboración con la Sevilla Film Office.

A partir del 15 de mayo, día del estreno en Netflix, esta experiencia estará disponible para el público en varios idiomas y permitirá recorrer algunos de los escenarios más emblemáticos del rodaje, como la Torre del Oro, el Puente de Triana o el Patio de Banderas del Real Alcázar. EFE

fcs/bfv/lml

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EFE

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