Seis comunidades bajo aviso por lluvias y tormentas con granizo y rachas fuertes de viento

Madrid, 8 may (EFE).- Seis comunidades autónomas activarán hoy avisos amarillos (peligro bajo) en áreas del norte peninsular a partir de las 14 horas, por lluvias que podrán superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.

Los territorios afectados por avisos son: Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Se acumularán en puntos de dichas comunidades más de 15 litros por metro cuadrado en una hora, aunque en la Ibérica zaragozana los niveles de lluvia podrán estar por encima incluso, con más de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En Castilla y León el territorio afectado por avisos son las provincias de Burgos, Palencia y Soria. En el caso del País Vasco, Vizcaya y Álava.

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Según la Aemet, el posicionamiento de una borrasca al oeste de la península dejará predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, salvo en regiones mediterráneas y nordeste con intervalos nubosos, y con una tendencia a ir abriéndose claros en buena parte de la vertiente atlántica a lo largo del día.

Se prevén precipitaciones desde primeras horas en el cuadrante noroeste peninsular así como en Baleares, donde es probable que sean fuertes.

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A partir de las horas centrales del día los chubascos se extenderán a amplias zonas del centro y mitad norte peninsular, siendo menos probables y dispersos en el extremo nordeste.

Irán acompañados de tormentas y granizo ocasional que podrá ser fuerte en el área cantábrica, alto-medio Ebro y entorno de la Ibérica. EFE

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