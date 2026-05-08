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La brasileña Geyse lidera goleada del América, 1-7 sobre el Toluca, en la semifinal

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Toluca (México), 7 may (EFE).- La brasileña Geyse convirtió hoy dos anotaciones para encabezar la goleada del América, 1-7 sobre el Toluca en el partido de ida de la semifinal del torneo Clausura del fútbol femenino de México.

América puso un pie en la final con dos dianas de Geyse y las otras de Scarlett Camberos, Kimberly Rodríguez, de la española Irene Guerrero, de Nancy Antonio y de Ailín Avilez. La neozelandesa Abby Erceg descontó por el Toluca.

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En el estadio del Toluca, 2600 metros sobre el mar, las azulcremas necesitaron menos de 15 minutos para ponerse delante por 2-0, con un penalti bien cobrado por Rodríguez, en el minuto 9; y una diana de cabeza de Rodríguez, en un tiro de esquina en el 14.

Toluca fue paciente y en el 21 descontó con un gol de Erceg con asistencia de la francesa Faustine Robert, pero en el 24 América amplió la diferencia con un golpe de derecha de Geyse a pase de Guerrero, después de lo cual el cuadro de casa fue una caricatura del que eliminó en cuartos de finales al campeón Tigres UANL.

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Guerrero convirtió de zurda en el 38; hizo una media vuelta en los lindes del área y remató al ángulo, el 1-4.

En el arranque de la segunda mitad, América insistió en seguir castigando y en el 54 amplió la diferencia con el segundo gol de Geyse, a pase de la española.

Antonio hizo en el 65 uno de los goles más hermosos de su carrera; remató desde atrás con efecto y metió la pelota en el ángulo.

Todavía en el 83, Avilez puso el 1-7, de derecha, con servicio de Daniela Espinosa.

La victoria puso al América con todo para acceder a la final, lo cual ocurrirá el sábado, si las 'Diablas' no ganan por siste goles de ventaja, algo impensable.

Un rato antes, la brasileña Aline Gomes convirtió un gol y puso una asistencia para convertirse en la figura principal del Pachuca en su triunfo por 2-0 sobre el Monterrey.

Gomes y Charlyn Corral anotaron por las Tuzas ante un oponente errático en la definición.

Los partidos de vuelta serán el próximo domingo, con la visita de Toluca a las Águilas y del Pachuca al Monterrey.EFE

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EFE

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